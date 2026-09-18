Wilder Cartagena eufórico tras su convocatoria a la selección peruana: "Felicidad"

Mano Menezes, director técnico de la selección peruana de fútbol, dio a conocer su lista de convocados para la próxima fecha FIFA y una de las principales novedades es el regreso de Wilder Cartagena. El mediocampista volverá a vestir la sagrada blanquirroja tras casi dos años de ausencia. Al conocer de su llamado, el futbolista del Orlando City tomó la palabra y expresó su felicidad por ser incluido nuevamente en el combinado nacional.

Wilder Cartagena feliz tras su regreso a la selección peruana de fútbol

En declaraciones para Area Sports Network, el contención de 31 años celebró su llamado a la blanquirroja y confesó que esta convocatoria resulta muy especial para él, teniendo en cuenta el prolongado tiempo que estuvo alejado de la Videna y sus compañeros de equipo.

"Es muy especial (la convocatoria), creo que todo el tiempo tuve un proceso largo de la recuperación de la lesión anterior que tuve, me alejó un poco de la selección. Ahora volver de esta manera creo que me causa mucha felicidad, muy orgulloso siempre de vestir la camiseta de la selección es un orgullo para mi. Muy contento de que se me haya dado otra vez la oportunidad de volver a ser convocado", señaló.

De esta forma, Cartagena volvió a meterse en el universo de jugadores de la selección peruana tras un largo periodo alejado del combinado patrio. Recordemos que el centrocampista sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a perderse toda la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS) con Orlando City.

¿Cuándo fue el último partido de Wilder Cartagena con Perú?

La última vez que Wilder Cartagena defendió los colores de la selección peruana fue el pasado 15 de noviembre de 2024, en el empate sin goles con Chile por las Clasificatorias Sudamericanas. Ahora, el exjugador de Alianza Lima volverá para afrontar los próximos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.