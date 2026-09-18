Kagelmacher, capitán de Montevideo City, dio firme opinión de Cienciano tras eliminación: "Fuerte"

Cienciano se quedó con una enorme desazón tras haber caído por goleada ante Montevideo City. El ‘Papá’ no pudo sostener la ventaja de dos goles que obtuvo en la ida y terminó derrotado por 3-0 en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras ello, Gary Kagelmacher reveló el motivo de la victoria de los uruguayos y fue contundente al opinar sobre el cuadro imperial.

Kagelmacher, capitán de Montevideo City, dio firme opinión de Cienciano tras eliminación

Una vez consumado el resultado final, el capitán de Montevideo City conversó con los medios en zona mixta y, ante las cámaras de ‘El Espectador Deportes’, valoró la hazaña de su equipo. En ese sentido, Gary Kagelmacher sorprendió al señalar que la clasificación a las semifinales comenzó a gestarse desde su visita a Cusco.

El defensor consideró que haber perdido por solo dos goles de diferencia fue fundamental para mantener la moral del equipo e ilusionarse con remontar la serie. En esa línea, destacó que Cienciano había goleado a sus rivales en condición de local y demostró ser un rival muy complicado de vencer.

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“La clasificación la ganamos allá (en Cusco). El hecho de haber salido solo con un 2-0 y haber defendido contra un rival difícil, que se hace fuerte y que venía de hacer goleadas a otros clubes importantes, creo que fue importante dejar la llave abierta. Sabíamos que si estábamos bien y proponíamos buen fútbol lo podíamos ganar”, señaló.

Del mismo modo, Kagelmacher indicó que el plantel de City Torque estaba completamente convencido de que podía remontar el marcador global en condición de local, donde no han sufrido derrotas. Asimismo, resaltó la capacidad del equipo para generar juego y encontrar los espacios necesarios para darle vuelta a la serie.

Montevideo City se burló de la eliminación de Cienciano

Tras el pitazo final, el club utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje burlesco contra Cienciano. En concreto, hicieron referencia al apelativo de ‘Papá de América’ que identifica al conjunto cusqueño y se lo adjudicaron luego de la goleada por 3-0. “Las cosas claras. El papá de América”, fue el mensaje que dejaron en sus redes junto a una fotografía de la celebración del último gol.