Montevideo City se burló de Cienciano tras eliminarlo de Sudamericana: "El papá de América"

Cienciano no pudo cuidar su ventaja de dos goles que obtuvo en Cusco y terminó siendo goleado por 3-0 ante Montevideo City en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con ello, Papá no solo vio esfumarse su sueño de una nueva estrella internacional, sino que también vio cómo el cuadro uruguayo se burló por el resultado.

Montevideo City se burló de Cienciano tras eliminarlo de Sudamericana

Una vez se consumó la clasificación de City Torque, el cuadro uruguayo no dejó pasar la oportunidad de golpear nuevamente la moral de Cienciano, aunque esta vez lo hizo a través de las redes sociales. El club utilizó una gráfica para remarcar su superioridad sobre el conjunto imperial y burlarse de su histórico apodo de ‘Papá de América’.

“Las cosas claras. El papá de América”, fue la publicación que realizó el club en su cuenta oficial de X, en una clara burla haciendo alusión al apodo que históricamente se le ha atribuido al conjunto cusqueño. Además, la gráfica estuvo acompañada por una fotografía de la celebración del último gol del partido.

Montevideo City se burló de Cienciano y su apelativo de 'Papá de América'

Por si esto fuera poco, minutos antes Montevideo City también publicó una llamativa gráfica en la que destacó varias características de su juego, presentándose como el equipo dominante a lo largo de la serie. En contraste, al referirse a Cienciano, resaltó como su principal ventaja a la altura de Cusco.

De igual manera, el cuadro uruguayo recordó algunas situaciones que se presentaron antes del enfrentamiento, como la supuesta presencia de un dron durante sus entrenamientos y las condiciones que, según denunciaron, encontraron en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el partido de ida.

Montevideo City se burló de Cienciano con una picante publicación

Horacio Melgarejo reconoció la superioridad de Montevideo City

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, se pronunció en conferencia de prensa y reconoció el gran rendimiento que mostró Montevideo City en el partido de vuelta y admitió que fueron superiores. Además, los felicitó por la clasificación.

“Como lo dije en Cusco que hubo un solo equipo que fue Cienciano, acá también hubo un solo que fue City Torque. Hay que felicitarlos, ganaron en todas las reglas. Nosotros fallamos goles que por ahí veníamos con otra diferencia. A partir del primer gol el partido fue todo del City. No encontramos cómo neutralizar los movimientos que hicieron ellos y queda felicitarlos”, señaló.