Pablo Guede dejó fuerte mensaje a Kevin Quevedo por su regreso con Alianza Lima: "Indisciplina"

Alianza Lima venció por 2-0 a ADT por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules rompieron una racha de cuatro partidos sin ganar y se acercaron a los primeros lugares de la tabla. Uno de los acontecimientos más llamativos del encuentro fue el regreso de Kevin Quevedo, quien volvió a sumar minutos con el equipo. Tras ello, Pablo Guede aprovechó para enviarle un contundente mensaje al atacante.

Pablo Guede dejó fuerte mensaje a Kevin Quevedo por su regreso con Alianza Lima

Luego de la victoria en Matute, Pablo Guede conversó con los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado por el regreso a las canchas de Kevin Quevedo con Alianza Lima. Ante ello, el técnico argentino señaló que el atacante deberá continuar trabajando de la mejor manera para mantenerse en la consideración del comando técnico.

Del mismo modo, el estratega de los ‘íntimos’ remarcó la importancia de las disculpas que expresó el atacante al plantel tras haber cometido actos de indisciplina. No obstante, recalcó que su ausencia de las convocatorias no se debió a ninguna salida nocturna.

Kevin Quevedo volvió a jugar con Alianza Lima tras ser 'borrado' por Pablo Guede

“Que siga trabajando, él tiene que trabajar. Esto es muy claro, cuando llegué me dijeron ‘hay que imponer disciplina’, pero una vez que la pongo no me pidas que juegue. Él pidió perdón y nadie lo pide si no se manda una caga**, no digo de salir o venir borracho, hay muchas formas de indisciplina. Él lo entendió, le pidió perdón a los compañeros y cuerpo técnico”, señaló.

En esa línea, Guede explicó que seguirá exigiendo al máximo a Quevedo. Sin embargo, le advirtió que no deberá bajar el ritmo si quiere evitar quedar nuevamente fuera del grupo.

“Yo fui muy claro, le dije que hasta el receso no iba a jugar, pero venía entrenando bien. Tengo que seguir apretándolo, porque a Kevin lo tienes que apretar. Él es bueno, pero dependerá de él. Si se entrena bien todos los días tendrá posibilidad de jugar y, si deja de hacerlo un día no va a jugar”, remarcó el estratega.

Kevin Quevedo volvió a jugar con Alianza Lima luego de cuatro meses

Kevin Quevedo volvió a sumar minutos con Alianza Lima luego de haber quedado fuera de las convocatorias por cuatro meses. En su regreso se mostró animado para encarar a las defensas rivales y dejó buenas sensaciones durante los 30 minutos que estuvo en el campo. Su último partido fue en el empate en el clásico ante Sporting Cristal en el Torneo Apertura.