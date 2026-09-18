Kevin Quevedo debutó en el Torneo Clausura tras ser 'borrado' por Pablo Guede y así lo recibieron los hinchas de Alianza Lima

Kevin Quevedo sumó sus primeros minutos con Alianza Lima en el Torneo Clausura frente a ADT, luego de ser ‘borrado’ por Pablo Guede en las jornadas anteriores. El entrenador argentino sorprendió al mover sus piezas y apostar por esta variante en el esquema. Bajo los aplausos de la hinchada blanquiazul, así como los de Guede, Quevedo ingresó como reemplazo de Alan Cantero.

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Así fue el debut de Kevin Quevedo en el Torneo Clausura

Pablo Guede decidió mover sus piezas al minuto 61 para que Quevedo ingresara por Alan Cantero. Esta situación sorprendió a más de uno, incluidos los periodistas, esto debido a las declaraciones previas que había tenido Guede antes del compromiso.

Con esta variante, el 'Pescadito' realiza sus primeros minutos en esta segunda parte del campeonato peruano, por lo que los hinchas esperan que pueda tener más minutos.

¿Qué había dicho Pablo Guede previo al duelo contra ADT?

Cabe mencionar que el técnico argentino, en conversación con L1 Max, expresó que la convocatoria del atacante blanquiazul, había revelado el motivo por el cual convoco a Quevedo.

"Todavía no está al 100% y le falta todo lo que vamos a entrenar en la fecha FIFA. Su presencia se debe a la cantidad de presencias en el banco. Éramos 19. Son muchas lesiones que no podemos controlar. Si me dices que podríamos controlar por las cargas físicas, no lo podemos controlar. Lo de Burlamaqui es increíble. Es un salto y no sabes todo lo que se preparó y se rompió en un salto. Lo de Nico, un golpe en la cabeza; lo de Antoni, también", declaró.