0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs ADT por Liga 1
EN VIVO
Tabla acumulada de la Liga 1

Kevin Quevedo debutó en el Torneo Clausura tras ser 'borrado' por Pablo Guede y así lo recibieron los hinchas de Alianza Lima

Kevin Quevedo ingresó en reemplazo de Alan Cantero durante el partido contra ADT y las reacciones de la hinchada íntima lo recibieron de una peculiar manera.

Antonio Vidal
Kevin Quevedo debutó en el Torneo Clausura tras ser 'borrado' por Pablo Guede. Foto: composición Líbero/L1| Max
Kevin Quevedo debutó en el Torneo Clausura tras ser 'borrado' por Pablo Guede. Foto: composición Líbero/L1| Max
COMPARTIR

Kevin Quevedo sumó sus primeros minutos con Alianza Lima en el Torneo Clausura frente a ADT, luego de ser ‘borrado’ por Pablo Guede en las jornadas anteriores. El entrenador argentino sorprendió al mover sus piezas y apostar por esta variante en el esquema. Bajo los aplausos de la hinchada blanquiazul, así como los de Guede, Quevedo ingresó como reemplazo de Alan Cantero.

Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Fue borrado por Pablo Guede en Alianza Lima y ahora ser convierte en figura de la selección peruana

Así fue el debut de Kevin Quevedo en el Torneo Clausura

Pablo Guede decidió mover sus piezas al minuto 61 para que Quevedo ingresara por Alan Cantero. Esta situación sorprendió a más de uno, incluidos los periodistas, esto debido a las declaraciones previas que había tenido Guede antes del compromiso.

Con esta variante, el 'Pescadito' realiza sus primeros minutos en esta segunda parte del campeonato peruano, por lo que los hinchas esperan que pueda tener más minutos.

¿Qué había dicho Pablo Guede previo al duelo contra ADT?

Cabe mencionar que el técnico argentino, en conversación con L1 Max, expresó que la convocatoria del atacante blanquiazul, había revelado el motivo por el cual convoco a Quevedo.

"Todavía no está al 100% y le falta todo lo que vamos a entrenar en la fecha FIFA. Su presencia se debe a la cantidad de presencias en el banco. Éramos 19. Son muchas lesiones que no podemos controlar. Si me dices que podríamos controlar por las cargas físicas, no lo podemos controlar. Lo de Burlamaqui es increíble. Es un salto y no sabes todo lo que se preparó y se rompió en un salto. Lo de Nico, un golpe en la cabeza; lo de Antoni, también", declaró.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. ADT EN VIVO por Liga 1 MAX: minuto a minuto del partido

  2. Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano