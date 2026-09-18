Felipe Chávez tomó determinante postura tras no ser convocado con la selección peruana: "Descartado"

La selección peruana afrontará una serie de amistosos por la fecha FIFA de setiembre y octubre, por lo que Mano Menezes anunció su lista de convocados para estos compromisos. Sin embargo, una de las ausencias fue la de Felipe Chávez, quien volvió a quedar apartado de la ‘Bicolor’ y se reveló que tomó una importante medida con su futuro.

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Felipe Chávez tomó determinante postura tras no ser convocado con la selección peruana

Felipe Chávez es uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano y uno de los que más expectativas ha generado entre los hinchas, especialmente por su formación de élite en el Bayern Múnich. Sin embargo, su presencia con la selección peruana ha sido prácticamente nula y quedó al margen de las últimas convocatorias de Mano Menezes.

No obstante, Paul Pérez reveló durante el programa ‘Modo Fútbol’ que el joven volante tiene decidido seguir formando parte de la ‘Bicolor’ en el futuro, dejando en claro que no tiene intención de defender la camiseta de otra selección. Asimismo, según el comunicador, desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también existe interés en contar con él más adelante.

Felipe Chávez solo ha sido convocado una vez con la selección peruana.

“Me dijeron de ambos lados que hay intenciones de Felipe Chávez de jugar por Perú y de Perú por tenerlo. En el momento que conversaron decidieron que no era oportuno llamarlo”, indicó el comunicador.

Por otro lado, el periodista deportivo señaló que la FPF no tiene previsto que Felipe Chávez dispute el próximo Sudamericano Sub-20 y que, desde el entorno del futbolista, también estaría descartada su participación con las categorías menores.

“Felipe Chávez no jugará el Sudamericano Sub-20. Tienen decidido de ambos lados que integre la mayor y juegue al fútbol profesional. Desde el lado de Felipe me dicen que la Sub-20 está descartado”, complementó.

¿Por qué Felipe Chávez no fue convocado con Perú?

Según lo indicado por Paul Pérez, Felipe Chávez quedó al margen de la selección peruana tras sufrir una lesión con su equipo el FC Magdeburg. El volante no se ha entrenado de la mejor manera y el área médica de la ‘Bicolor’ decidió no arriesgarlo y que pueda recuperarse óptimamente.