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Revelan por qué Felipe Chávez no fue convocado con la selección peruana: "No es oportuno"
Felipe Chávez fue una de las grandes ausencias en la lista de convocados de la selección peruana y ahora se reveló el motivo por el que no jugará con la 'Bicolor'.
Mano Menezes anunció su lista de convocados con la selección peruana para los amistosos por fecha FIFA ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Si bien hubo grandes novedades en esta nómina, los hinchas cuestionaron la ausencia de Felipe Chávez, quien había realizado una gran pretemporada con el Bayern Múnich. Ahora, se reveló el verdadero motivo por el que no fue llamado con la Bicolor.
PUEDES VER: Lista de convocados de Perú para partidos contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia por fecha FIFA
Revelan por qué Felipe Chávez no fue convocado con la selección peruana
Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Paul Pérez reveló que tuvo contacto con el entorno de Felipe Chávez, desde donde le informaron el motivo de su ausencia en la lista de convocados de la selección peruana.
Según indicó el comunicador, el volante no se encuentra en óptimas condiciones físicas luego de sufrir una lesión durante su etapa con el FC Magdeburg. Por ello, las áreas médicas de su club y de la ‘Bicolor’ sostuvieron una conversación y llegaron al consenso de que no sea convocado, con el objetivo de que pueda recuperarse adecuadamente.
Felipe Chávez solo ha disputado un partido con la selección peruana
“Felipe Chávez está sentido, tiene un golpe en la rodilla. Este golpe ha llevado a que se junten y conversen las áreas médicas de su equipo y de la selección peruana. Han decidido que por este golpe, que no se sabe si se recuperará rápido, que no sea convocado”, reveló.
Del mismo modo, Paul Pérez señaló que estas molestias le han impedido a Chávez entrenar con normalidad y que recién en los próximos días evaluarán su evolución. “Este golpe no le ha permitido entrenar bien, lo iban a probar para ver cómo respondía. Las áreas médicas han decidido que no es oportuno llamarlo”, complementó.
Números de Felipe Chávez esta temporada
En busca de sumar minutos, Felipe Chávez terminó llegando a las filas del FC Magdeburg de la Bundesliga 2, en calidad de cedido por el Bayern Múnich. Sin embargo, aunque no ha tenido grandes minutos desde su llegada a su nuevo club, en la pretemporada con los bávaros, logró maravillar con cuatro goles y dos asistencias.
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