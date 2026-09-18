Diego Penny dio fuerte opinión de Montevideo City tras eliminar a Cienciano: "No te pasa por encima"

Cienciano fue eliminado de la Copa Sudamericana 2026 a manos de Montevideo City Torque. El 'Papá' no pudo sostener la ventaja de dos goles que consiguió en el partido de ida y cayó goleado por 3-0 en el Estadio Centenario, quedando sin chances de clasificar a la semifinal. Tras el final del partido, Diego Penny analizó la dura caída del cuadro imperial y tuvo una dura opinión sobre el equipo 'Ciudadano', al cual no consideró como un gran rival.

Diego Penny y su tajante opinión sobre Montevideo City tras la eliminación de Cienciano

Durante la última transmisión del programa ‘Al Ángulo’, el exportero y hoy comentarista deportivo lamentó la eliminación de Cienciano en los cuartos de final del torneo y señaló las principales falencias del equipo en el partido de anoche, sin embargo, afirmó que el cuadro uruguayo no era un rival de gran jerarquía como para golear al plantel de Horacio Melgarejo.

"Es una pena, lo decíamos en pleno partido, por el lado derecho Aguilar miró demasiado, el segundo gol fue por ahí, después los ataques de Montevideo City Torque fueron por el lado derecho de Cienciano. Se le calló Cabellos, Núñez también, sumado a los jugadores que no pudieron estar, estaba con dificultades, pero a pesar de eso, el equipo del frente no era un equipo que te pasaba por encima. Era para aguantar un poco más, no confiaron tanto en eso", señaló Penny.

Cienciano cayó 3-0 frente a Montevideo City y fue eliminado de la Copa Sudamericana

Cienciano cayó 3-0 ante Montevideo City y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2026

Lamentablemente, Cienciano puso fin a su sueño copero tras caer por un marcador global de 3-2 por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con goles de Salomón Rodríguez (38’, 57’) y Nahuel da Silva (90+2’), los 'Ciudadanos' se impusieron en el histórico Estadio Centenario y sellaron su pase a las semifinales, donde se medirán con Atlético Mineiro de Brasil.

Ahora, tras quedar fuera del certamen, Cienciano se enfocará de lleno en la Liga 1 2026, y su próximo partido será frente a ADT de Tarma este miércoles 23 de septiembre, por el partido pendiente de la fecha 9 del Torneo Clausura.