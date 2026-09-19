Se ha anunciado el retiro comercial de aproximadamente 84.000 unidades de los tableros de actividades de camión de bomberos con luces y sonidos, conocidos como Lights & Sounds Fire Truck Activity Boards, de la marca Melissa & Doug, en Estados Unidos. Estos productos fueron distribuidos principalmente a través de las tiendas Target y su plataforma en línea, Target.com. La medida se toma como precaución ante posibles riesgos para la seguridad de los consumidores y los más pequeños de casa.

Target y Melissa & Doug: retiran del mercado este juguete debido a riesgo de asfixia, ¿qué se sabe?

Según informes de 'LIVE Now' y otros medios, la reconocida empresa de juguetes infantiles ha decidido retirar del mercado un camión de bomberos tras recibir 26 reportes sobre el desprendimiento de un pequeño puerto, incluyendo un caso que resultó en un corte en EE. UU.

Melissa & Doug: retiran del mercado este juguete que se vendía en Target debido a riesgo de asfixia, ¿qué pasó?

Este juguete, de color rojo y fabricado en plástico, cuenta con cuatro ruedas negras y una escalera giratoria blanca, además de varios componentes en un tablero de actividades que activan luces y sonidos. El camión mide aproximadamente 10,5 pulgadas de alto, 14,31 pulgadas de ancho y 3,06 pulgadas de profundidad, con un peso cercano a 1,6 libras.

Los consumidores pueden identificar las unidades afectadas a través de los indicadores de fecha en la parte inferior del juguete, que incluyen flechas que apuntan a los números 25 y 4 o 5, así como al 26 y al 3. También se pueden encontrar tres códigos de fecha en el embalaje: OET 25100, OET 25150 y OET 26064.

Este producto estuvo disponible en las tiendas Target y en su sitio web desde julio de 2025 hasta agosto de 2026, con un precio aproximado de 30 dólares. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) del país americano ha instado a los consumidores a verificar sus juguetes y tomar las precauciones necesarias.

¿Se puede solicitar un reembolso o la devolución?

Los consumidores tienen la opción de solicitar un reemplazo gratuito, un reembolso de US$30 mediante cheque o un crédito de US$40 en la tienda Melissa & Doug. Para acceder a esta compensación, es necesario registrarse en el sitio web de la empresa, donde se habilitan los retiros del mercado.

Durante el proceso, se pide a los usuarios retirar las pilas, escribir la palabra 'RECALL' junto con un código único en la parte frontal del juguete, y cortar la manguera negra. Además, deberán cargar una foto del producto afectado en la plataforma de registro. Una vez que se confirme el registro, la empresa recomienda desechar el juguete en la basura doméstica.