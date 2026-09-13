Un hombre perdió la vida debido a las lesiones que sufrió durante un enfrentamiento con otra persona en el estacionamiento de un centro comercial, alrededor de la tienda Target, ubicada en el centro comercial Valley Plaza Mall. Este lamentable hecho ocurrió en horas de la noche del viernes 11 de septiembre en Bakersfield. Las autoridades siguen investigando las circunstancias de este incidente violento. ¿Qué sucedió?

Altercado en estacionamiento de Target deja como resultado un apuñalamiento mortal en EE. UU.

'Kget.com' informó recientemente que la policía de Bakersfield, en Estados Unidos, respondió a un alarmante llamado de emergencia en el estacionamiento de la tienda Target situada en 2901 Ming Ave., el viernes a las 8.20 p. m. El reporte se dio luego de recibir un informe sobre un apuñalamiento.

Altercado en estacionamiento de Target deja como resultado un apuñalamiento mortal en EE. UU. / Foto Referencial CNN.

Según los informes, las autoridades se trasladaron al lugar, donde encontraron a un hombre con heridas de gravedad, quien fue trasladado a un hospital. En el transcurso de los minutos, se confirmó su deceso. La oficina forense del condado de Kern está al pendiente de la identificación de la víctima, de quien no se reveló ningún dato.

A través de un comunicado público, se mencionó el hallazgo de un cuchillo que podría estar relacionado con el ataque y se detuvo a un posible sospechoso. La confrontación entre la víctima y el sospechoso habría empezado en el estacionamiento y se trasladó al interior de la tienda, donde se produjo la agresión.

Los investigadores han pedido la colaboración de la comunidad, instando a quienes tengan información, sean testigos o cuenten con grabaciones de video, a comunicarse con el departamento al número 661-327-7111.

¿Qué es Target y es popular en Estados Unidos?

Target se ha convertido en una destacada cadena de grandes almacenes e hipermercados en Estados Unidos, reconocida por ofrecer una amplia gama de productos a precios accesibles. Esta tienda es actualmente un referente de popularidad y aprecio entre los consumidores.

Los clientes pueden encontrar desde ropa de moda y artículos de decoración para el hogar, hasta electrónica, juguetes, cosméticos y muebles, funcionando así como un pequeño centro comercial que satisface diversas necesidades. La variedad de su oferta y su enfoque en la accesibilidad han contribuido a su éxito y a su consolidación como una de las tiendas más exitosas en el territorio estadounidense.