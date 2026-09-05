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ALERTA MÁXIMA en Walmart y Target: anuncian el RETIRO inmediato de este producto en sus sitios web, ¿cuál es el fuerte motivo?
Las cadenas minoristas eliminaron un disfraz de sus plataformas digitales luego de la controversia que surgió a raíz de su uso en EE. UU. ¿Qué pasó?
Aviso importante: Walmart y Target decidieron eliminar de su catálogo un disfraz con temática de un soldado del ejército alemán, esto luego de recibir una fuerte ola de críticas por parte de la comunidad. La acción responde a la creciente preocupación social sobre la sensibilidad y el respeto hacia la historia, así como a la necesidad de evitar la promoción de símbolos asociados con el odio y la intolerancia. Si eres cliente, ¿qué debes tomar en cuenta?
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Walmart y Target: anuncian el retiro inmediato de este producto en sus sitios web: ¿cuál es el fuerte motivo?
El disfraz de soldado del ejército alemán para adulto, fabricado por Orion Costumes, fue comercializado con una descripción que incluía chaqueta, pantalones, botas incorporadas, cinturón y gorra. Este atuendo también estuvo disponible en grandes cadenas como Amazon y Target.
Walmart y Target: anuncian el retiro inmediato de este producto en sus sitios web, ¿cuál es el fuerte motivo?
En el caso de Walmart, según informes de The New Republic, la empresa estadounidense lo presentó inicialmente como un disfraz de temática vintage, inspirado en el equipo militar de la década de 1940, aunque su referencia era evidente, ya que una imagen de la prenda mostraba a la modelo frente a una bandera alemana, retocada digitalmente.
Para la mañana del jueves 3 de septiembre, el disfraz había sido eliminado de los sitios web de las tres compañías sin ofrecer ninguna justificación. Por su parte, el medio en mención intentó comunicarse con Walmart, Target y Amazon para indagar sobre la razón del retiro y la inclusión inicial del artículo, pero no se brindó ninguna respuesta antes de la publicación.
Target se pronunció y emitió una disculpa pública
Target no pudo evitar compartir un mensaje directo a sus clientes, ofreciendo una disculpa después de retirar el disfraz de sus estantes, reconociendo que cometieron un error. En un comunicado, la empresa expresó su pesar, señalando que la situación resulta especialmente dolorosa para sus compradores, empleados y socios afroamericanos.
Asimismo, afirmó que la retirada del disfraz representa un primer paso significativo y que están evaluando cuidadosamente las circunstancias que llevaron a este incidente, así como los cambios necesarios para evitar que se repita en el futuro.
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