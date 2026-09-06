Una amenaza de bomba obligó a evacuar un Walmart en el área de St. Louis, Estados Unidos, durante la mañana de este domingo. La alerta movilizó a agentes policiales y especialistas en explosivos, quienes inspeccionaron el establecimiento como medida preventiva, mientras clientes y trabajadores permanecían fuera del lugar.

¿Por qué evacuaron el Walmart en St. Louis, Estados Unidos?

De acuerdo con información de Fox 2 Now, los agentes del precinto sur del condado acudieron al establecimiento poco antes de las 7:30 a. m., tras recibir una llamada que alertaba sobre una posible amenaza de bomba.

Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron la evacuación del Walmart y acordonaron la zona para facilitar la intervención de los equipos especializados. Fox 2 Now informó que la tienda fue evacuada mientras las fuerzas del orden verificaban que no existiera peligro para las personas.

La Unidad Regional de Bombas e Incendios Provocados de St. Louis también acudió al lugar para inspeccionar el edificio. Además, se desplegaron unidades caninas especializadas en la detección de explosivos, que trabajaron junto con los investigadores para revisar las instalaciones.

Autoridades inspeccionan el Walmart tras amenaza de bomba

Los equipos de emergencia inspeccionaron el establecimiento para determinar si la amenaza era real. El operativo abarcó varias áreas y contó con el apoyo de perros especializados en la detección de explosivos. Según Fox 2 Now, la revisión podía extenderse durante aproximadamente una hora. Hasta el momento, las autoridades se han concentrado en la evacuación preventiva y las medidas de seguridad.