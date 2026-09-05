Durante la temporada de verano, se ha evidenciado un notable aumento en las detenciones de inmigrantes en la zona norte del estado. Este incremento se atribuye a la mayor presencia de agentes de ICE y a la reacción del gobierno federal ante una reciente legislación estatal que limita la colaboración con las autoridades locales. ¿Qué deben saber los extranjeros?

EE. UU.: esta ciudad se convirtió en el epicentro de las últimas redadas de ICE, ¿qué deben saber los inmigrantes?

Buffalo se ha convertido en la ciudad central en la que se reporta un notable incremento en los arrestos efectuados por agentes del ICE durante el presente año. Se estima que las detenciones podrían crecer cerca de 69% en comparación con el año anterior. No obstante, es importante destacar que solo un reducido porcentaje de los arrestados, aproximadamente 11%, cuenta con antecedentes penales.

Esta ciudad de EE. UU. se convirtió en el epicentro de las últimas redadas de ICE, ¿qué deben saber los inmigrantes?

Según Investigative Post, entre los detenidos se encuentra Keiber Alexander Esposito Martínez, chef del restaurante Casa Azul, ubicado en el barrio de Allentown. El extranjero, originario de Venezuela, fue arrestado en junio mientras se dirigía a su trabajo.

Él no cuenta con antecedentes penales y su solicitud de asilo está en proceso, además de haber recibido un estatus que lo protege de la deportación. Hasta el momento, se encuentra en el centro de detención de ICE en Batavia y ha interpuesto una demanda ante un tribunal federal para lograr su liberación.

Su abogado, Matthew Borowski, afirmó lo siguiente: "Entró legalmente, no cruzó la frontera de forma ilegal. Se está atacando a grupos visibles que parecen latinos o bangladesíes". Bajo este contexto, en un análisis realizado sobre los datos de arrestos de ICE hasta el 5 de agosto, se expuso un aumento significativo en las detenciones.

Este verano, la agencia ha arrestado a más de 2.900 migrantes en la región norte del estado, abarcando 48 condados, con más de la mitad de los arrestos ocurridos entre el 1 de mayo y el 5 de agosto, respectivamente. De los detenidos, el 75% no tenía antecedentes penales y la mitad enfrentaba casos de inmigración activos. Buffalo ha registrado 515 arrestos, mientras que Rochester y Syracuse han tenido casi 350 y 200, respectivamente.

¿A qué se debe el aumento de las detenciones en esta zona?

El incremento en el número de arrestos de EE. UU., particularmente durante este verano, se debe principalmente a dos razones: