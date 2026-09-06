Aviso importante: en este fin de semana, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron operativos sorpresivos en Fort Worth, con la finalidad de identificar a ciertas personas en específico. Un portavoz de la agencia corroboró esta información en declaraciones al periódico 'Fort Worth Report'. ¿Qué se sabe al respecto? AQUÍ más detalles.

EE. UU.: ICE confirma operativos diarios de vigilancia en Fort Worth, ¿por qué?

La agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó recientemente sus últimos operativos en Fort Worth, EE. UU., a través de un comunicado enviado al medio 'Fort Worth Report'. Previamente, las autoridades policiales locales señalaron que estaban al tanto de la situación, aunque sin proporcionar muchos detalles.

EE. UU.: ICE confirma operativos diarios de vigilancia en Fort Worth, ¿por qué?

En el documento compartido, se conoció que, aunque el ICE no puede comentar sobre operaciones en curso o futuras, sí está realizando operativos diarios de control migratorio en el área metropolitana de Dallas, basándose en información de inteligencia.

Además, se reafirma que el ICE continuará con arrestos rutinarios en todo el país, advirtiendo que todos los extranjeros que violen la ley de inmigración están sujetos a arresto y detención, sin importar sus antecedentes penales.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Policía de Fort Worth, Daniel Segura, aclaró en un comunicado que su institución no dirige ni lleva a cabo las operaciones del ICE. Precisó que su oficina fue informada sobre la presencia de agentes del ICE en Fort Worth, quienes buscaban a personas específicas, y solicitó a la ciudadanía que no interfiera con las actividades de los agentes.

Así se expuso últimos operativos en la zona, ¿qué dijo el ICE al respecto?

El sábado 5 de septiembre, se difundieron en redes sociales reportes sobre la presencia del ICE en el barrio de Riverside, ubicado al noreste del centro de la ciudad. Un video captó a al menos cuatro agentes del ICE abandonando el estacionamiento de una taquería, mientras varios transeúntes les proferían insultos y exigían su retirada. Uno de los vehículos que usaron los agentes portaba la identificación del ICE, mientras que los otros no mostraban distintivos.

Por su parte, el portavoz de la agencia aclaró que no se llevaron a cabo arrestos durante el incidente. Además, advirtió que cualquier persona que agreda, obstruya o ataque a los agentes podría enfrentar arresto y procesamiento.