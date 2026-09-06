¿Qué está pasando? Según informes de 'The Salt Lake Tribune', en el norte de Utah, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha realizado más de 10 arrestos diarios desde la segunda administración del republicano Donald Trump, lo que se traduce en más de 300 detenciones mensuales.

Esta cifra es casi tres veces superior a la que se registró en los últimos dos años de la administración de Joe Biden, periodo en el que el promedio de arrestos se situó en 2,5 diarios, es decir, 76 al mes. ¿A qué se debe este incremento? AQUÍ todo lo que debes conocer.

Estas ciudades en Utah, EE. UU., registraron la mayor cantidad de arrestos por parte del ICE

El medio en mención compartió información del Proyecto de Datos de Deportación (DDP) de la Universidad de California, Berkeley, en la cual existen datos actualizados sobre las últimas detenciones y deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en EE. UU.

Estas ciudades en Utah, EE. UU., reportaron mayor cantidad de arrestos por parte del ICE. / Foto Chris Samuels | The Salt Lake Tribune.

Este proyecto, que se nutre de solicitudes de acceso a la información pública, ha permitido rastrear cada arresto relacionado con la inmigración desde octubre de 2022 hasta el 5 de agosto de 2026. En el reciente análisis de la prensa, se reveló que existe un aumento en los arrestos, incluso entre inmigrantes sin antecedentes penales, a pesar de las promesas de las autoridades de enfocarse en los delincuentes más peligrosos.

Al ampliar el enfoque hacia el norte de Utah, que incluye diversas ciudades de varios condados, entre ellas Box Elder, Cache, Carbon, Duchesne, Davis, Juab, Morgan, Rich, Salt Lake, Summit, Tooele, Uintah, Utah, Wasatch y Weber. En estas zonas se ha observado un incremento notable en las detenciones del ICE.

Según el último informe del DDP, junio marcó un récord de 496 arrestos en esta región, lo que equivale a más de 16 detenciones diarias. En resumen, desde la llegada de Trump a la presidencia el 20 de enero de 2025, estos arrestos se han cuadruplicado en comparación con los últimos 27 meses de la administración Biden, sumando más de 6.100 que se realizaron en el área en el último año y medio.

¿Cuál es la ciudad con mayor reporte de arrestos dentro de Utah?

Los recientes datos sobre detenciones evidencian el gran impacto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diversas ciudades de Utah. West Valley City lidera la lista con más de 1.100 arrestos en los últimos 20 meses, convirtiéndose en la localidad más afectada por estas acciones. En segundo lugar, se encuentra Salt Lake City, la urbe más poblada del estado.

Por su parte, Spanish Fork, a pesar de contar con una población de aproximadamente 50.000 habitantes, ha reportado 767 arrestos. Es importante señalar que la información sobre la ciudad de detención es ingresada manualmente por los agentes del ICE.