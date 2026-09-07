Confirmado por el calendario escolar 2026-2027: NO HABRÁ CLASES el 8 ni el 9 de septiembre en las escuelas públicas de esta ciudad

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York continuarán cerradas este martes 8 y miércoles 9 de septiembre, según el calendario escolar 2026-2027. Con estos últimos días de descanso finalizarán las vacaciones de verano y los estudiantes se prepararán para regresar a clases el jueves 10 de septiembre. La información fue confirmada por New York City Public Schools, entidad responsable de administrar el sistema educativo público de la ciudad.

Las escuelas públicas de Nueva York estarán cerradas el 8 y 9 de septiembre, según el calendario escolar 2026-2027.

¿Cuándo comienzan las clases en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York?

El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York establece que el nuevo periodo académico comenzará oficialmente el jueves 10 de septiembre. Hasta entonces, las escuelas primarias, middle schools y high schools permanecerán cerradas durante el martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

El cronograma incluye a los estudiantes desde 3-K hasta el grado 12, quienes deberán regresar a sus respectivos centros educativos a partir del jueves 10 de septiembre. De esta manera, finalizarán las vacaciones de verano y comenzará oficialmente el nuevo año escolar.

¿Qué fechas establece el calendario escolar 2026-2027 de NYCPS?

El calendario escolar 2026-2027 contempla varias fechas importantes para las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Entre las próximas jornadas destacadas se encuentran las siguientes:

21 de septiembre : Yom Kippur; las escuelas permanecerán cerradas.

: Yom Kippur; las escuelas permanecerán cerradas. 23 de septiembre : conferencias vespertinas de padres y maestros para middle schools y escuelas D75.

: conferencias vespertinas de padres y maestros para middle schools y escuelas D75. 24 de septiembre : conferencias vespertinas para high schools, escuelas K-12 y centros 6-12.

: conferencias vespertinas para high schools, escuelas K-12 y centros 6-12. 30 de septiembre : conferencias vespertinas para escuelas primarias y centros Pre-K.

: conferencias vespertinas para escuelas primarias y centros Pre-K. 12 de octubre : Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day; no habrá clases.

: Italian Heritage/Indigenous Peoples’ Day; no habrá clases. 3 de noviembre : Election Day; sí habrá jornada escolar.

: Election Day; sí habrá jornada escolar. 5 de noviembre : reuniones de padres y maestros para escuelas primarias y centros preescolares. Los estudiantes saldrán tres horas antes.

: reuniones de padres y maestros para escuelas primarias y centros preescolares. Los estudiantes saldrán tres horas antes. 11 de noviembre : Día de los Veteranos; las escuelas estarán cerradas.

: Día de los Veteranos; las escuelas estarán cerradas. 12 de noviembre : reuniones vespertinas para middle schools y escuelas D75. La salida será tres horas antes.

: reuniones vespertinas para middle schools y escuelas D75. La salida será tres horas antes. 19 de noviembre : reuniones vespertinas para high schools, escuelas K-12 y centros 6-12.

: reuniones vespertinas para high schools, escuelas K-12 y centros 6-12. 20 de noviembre : reuniones de padres y maestros para high schools, K-12 y 6-12; los estudiantes saldrán tres horas antes.

: reuniones de padres y maestros para high schools, K-12 y 6-12; los estudiantes saldrán tres horas antes. 26 y 27 de noviembre : receso de Acción de Gracias; no habrá clases.

: receso de Acción de Gracias; no habrá clases. 24 de diciembre al 1 de enero: receso de invierno; las escuelas permanecerán cerradas.

Estas fechas forman parte del calendario escolar 2026-2027 de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York y permiten a las familias organizar con anticipación sus actividades durante el año académico.

¿Las escuelas privadas de Nueva York tendrán clases el 8 y 9 de septiembre?

No necesariamente. Los colegios privados de Nueva York pueden tener un calendario distinto al de las escuelas públicas, por lo que las fechas de inicio de clases y los periodos de vacaciones pueden variar. Por ello, se recomienda a las familias consultar directamente con cada institución para confirmar cuándo finaliza el receso de verano y comienza el nuevo año académico.

El calendario escolar 2026 de NYC corresponde al sistema público administrado por New York City Public Schools, por lo que sus fechas no necesariamente se aplican a todos los centros educativos privados de la ciudad.