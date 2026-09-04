Una reciente alerta de bomba llevó a la evacuación temporal de un Walmart Supercenter en Tigard, Oregón. Esta situación se vivió en horas de la mañana de este viernes 4 de septiembre. La situación ha ocasionado la respuesta inmediata de las autoridades, quienes se encargaron de garantizar la seguridad de los presentes en el establecimiento. AQUÍ más información. ¿Se reportaron heridos o daños materiales?

Walmart de Tigard: reportan amenaza de bomba y evacúan de inmediato a empleados y clientes, ¿la tienda cerró?

'KATU 2 ABC' y la policía local compartieron más detalles sobre esta complicada y preocupante situación en el Walmart de Tigard, situado en Southwest Dartmouth Street, adyacente a las autopistas 217 y 99W. La mañana de este viernes, el establecimiento fue evacuado como medida preventiva.

Amenaza de bomba en Walmart: evacúan de inmediato a empleados y clientes, ¿la tienda cerró?

Las autoridades locales informaron que la tienda estadounidense ya ha reanudado sus operaciones y que la amenaza ha sido neutralizada. No obstante, no se han difundido más datos sobre los presuntos involucrados o alguna persona herida.

Asimismo, la prensa internacional y los agentes precisaron que no se han realizado arrestos vinculados al incidente. Walmart sigue operando con total normalidad, mientras el caso sigue en investigación.

¿Qué hacer ante una evacuación en Walmart?

Frente a un incidente, Walmart ha implementado un protocolo de seguridad para garantizar la protección de sus clientes en situaciones de emergencia. Ante cualquier eventualidad, se recomienda mantener la calma, dejar atrás pertenencias o carritos de compras y seguir las instrucciones del personal capacitado.

El equipo de Walmart, entrenado bajo el Plan de Atención a Emergencias, está preparado para guiar a los clientes hacia las salidas más seguras. La compañía busca así minimizar el pánico y asegurar una evacuación ordenada en caso de incidentes.