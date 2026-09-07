ALERTA máxima en Walmart de la I-65: INCENDIO en un congelador obliga a evacuar la tienda, ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN?
Momentos de tensión se vivieron en un Walmart de Mobile, Alabama, cuando un congelador se incendió y el humo obligó a evacuar la tienda.
Un incendio registrado este domingo por la tarde provocó momentos de tensión en un Walmart ubicado en Mobile, Alabama, Estados Unidos. El fuego se originó en el motor de un congelador dentro del área de comestibles y generó una gran cantidad de humo, lo que obligó a clientes y empleados a evacuar el establecimiento.
Incendio en Walmart de la I-65 obliga a evacuar la tienda
De acuerdo con información publicada por WKRG News, los bomberos de Mobile recibieron el llamado de emergencia aproximadamente a las 3:19 p. m. y se trasladaron hasta el Walmart ubicado en la vía de servicio de la I-65.
Al ingresar al área de comestibles, los equipos de emergencia encontraron el lugar cubierto de humo. Durante la evacuación, los agentes localizaron un motor en llamas dentro de un congelador, por lo que procedieron a controlar el fuego y, posteriormente, retiraron el equipo del establecimiento.
El incidente generó preocupación entre las personas que se encontraban en el Walmart de Estados Unidos; sin embargo, la situación fue controlada sin que se reportaran personas lesionadas.
¿Cuál es la situación del Walmart en la carretera de servicio de la I-65?
Tras las labores de emergencia, las autoridades realizaron una investigación para determinar qué había provocado el incendio en el Walmart. Según la información difundida por WKRG News, el origen del fuego fue considerado accidental.
No se registraron heridos como consecuencia del incidente. El caso se suma a otros hechos de emergencia registrados en establecimientos de la cadena Walmart en Estados Unidos, en este caso, en la zona conocida como Walmart on I-65 Service Road.
Por ahora, el dato principal es que el incendio quedó bajo control y no dejó víctimas. La emergencia se concentró en el equipo de refrigeración del área de comestibles.
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