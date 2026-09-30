Alineaciones Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga: el imponente once de Roberto Mosquera

Sporting Cristal y ADT volverán a medirse este jueves 1 de octubre por la semifinal de vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026. Los celestes llegan con ventaja luego de ganar en Tarma y ahora buscarán sellar su clasificación en el estadio Alberto Gallardo. Por su parte, el cuadro tarmeño necesita conseguir una remontada para continuar con vida y acceder a la gran final.

Sporting Cristal vs ADT: Posibles alineaciones

Para este encuentro, Sporting Cristal saldría al terreno de juego con Irven Ávila como su delantero titular, mientras que Maxloren Castro será el jugador que mayor peligro genere al cuadro tarmeño por su desequilibrio.

Diego Enríquez, Juan Cruz González, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Díaz, Maxloren Castro, Catriel Cabellos, Martín Távara, Juan Manuel Cuesta, Gabriel Santana e Irven Ávila.

Por su parte, ADT buscará revertir el 1-0 en contra con un imponente once liderado en el ataque por Peralta.

Solis, Ramos, Pereyra, Benincasa, Núñez, Pérez, Reyes, Narváez, Garcilazo, Rojas y Peralta.

Sporting Cristal enfrentará a ADT por la Copa de la Liga

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

Este partido de vuelta se llevará a cabo este jueves 1 de octubre en el estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad de 19.000 espectadores.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

El compromiso se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, los horarios para otros países del continente para que no te pierdas el compromiso.

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

Canal para ver Sporting Cristal contra ADT

Para que no te pierdas el partido entre Sporting Cristal y ADT, podrás seguir la transmisión a través de América TV, Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube y TV 360.