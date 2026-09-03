Este jueves 3 de septiembre, las autoridades confirmaron que un bote dañado de insecticida causó la hospitalización de 19 personas en un incidente de riesgo ambiental en un Walmart de Deptford, localizado en el condado de Gloucester, Nueva Jersey, EE. UU. ¿Qué se ha reportado sobre esta preocupante situación?

Walmart: insecticida en aerosol provoca incidente y 19 personas hospitalizadas, ¿fue retirado?

NBC Philadelphia y la policía de Deptford, Nueva Jersey, informaron que, recientemente, este incidente con materiales peligrosos ocurrió el martes 1 de septiembre de 2026 a las 4.15 p. m. en una tienda Walmart de la calle Cooper.

Walmart: insecticida en aerosol provoca Incidente y 19 personas hospitalizadas, ¿fue retirado?

Según los informes, este hecho fue provocado por un bote de insecticida Hot Shot que se cayó de un estante. Las autoridades precisaron que la ruptura de la tapa del envase fue lo que ocasionó una fuga del producto, lo que llevó al traslado de 19 personas a hospitales cercanos para su evaluación y tratamiento.

Como resultado de ello, la tienda fue cerrada al público, y el recipiente fue recuperado durante una exhaustiva limpieza nocturna de la tienda. La investigación policial concluyó que no hubo intencionalidad en el incidente.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a cualquier persona que se encontraba en la tienda en aquel momento y que haya sufrido efectos por la exposición al insecticida, pero que no haya recibido atención médica, que consulte al médico de inmediato.

¿Qué más recomendaciones se compartieron tras este incidente?

Las autoridades de la zona también precisaron que aquellas personas que pudieron haber estado en el establecimiento el día del incidente, pero que no se hallaban en la zona donde ocurrió, no necesitan tomar medidas adicionales.

No se ha brindado información adicional a este caso.