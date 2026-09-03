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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: restaurantes de Indianápolis CIERRAN debido a últimos operativos de ICE
Establecimientos gastronómicos de Indianápolis han tomado la decisión de cerrar temporalmente sus puertas como respuesta a las recientes operaciones del ICE.
¡Atención! El incremento en las medidas de control migratorio está ocasionando gran preocupación en diversas comunidades de Indianápolis. Incluso, los residentes consideran que estas acciones podrían afectar la seguridad y la convivencia en sus vecindarios. ¿Qué está pasando en los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los inmigrantes?
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EE. UU.: restaurantes de Indianápolis cierran debido a últimos operativos de ICE
Esta semana, varios videos expusieron los últimos operativos del ICE en el centro de Indiana, lo que generó diversas reacciones en la comunidad. Según informes de FOX59, negocios del este de Indianápolis, como Los Cipotes y Carnicería Guanajuato, han optado por cerrar temporalmente, priorizando la seguridad de sus empleados.
EE. UU.: restaurantes de Indianápolis cierran debido a últimos operativos de ICE.
Un testigo, Shannon Abston, compartió en vídeo un operativo en el concesionario American Imports, donde agentes del ICE interceptaron una furgoneta. Según su testimonio, dos jóvenes fueron sacados del vehículo y esposados, mientras que el conductor, de mayor edad, también fue detenido.
Por su parte, Kristin Clements-Effner, directora ejecutiva de Coalition for Our Immigrant Neighbors (COIN), destacó un aumento en las consultas de inmigrantes que enfrentan miedo e incertidumbre. "La información es poder", afirmó, instando a la comunidad a conocer sus derechos y buscar asesoría legal confiable. Esta situación sigue generando gran impacto en la comunidad.
¿Qué han revelado las autoridades al respecto?
Bajo este contexto, FOX59 se comunicó con el ICE para obtener detalles sobre las operaciones en Indianápolis. En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una declaración similar a la que había proporcionado anteriormente esta semana.
En ella, se señala que "el ICE toma decisiones sobre la custodia diariamente, caso por caso, de acuerdo con la ley estadounidense y diversos factores, con el fin de asegurar la presencia de los individuos en los procesos migratorios o su expulsión del país".
A pesar de un número récord de órdenes judiciales, el DHS asegura que está trabajando con rapidez y dedicación para trasladar a los extranjeros desde los centros de detención hacia sus hogares. Sin embargo, el ICE no ofreció información sobre las cifras de detenciones en la localidad ni la ubicación.
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