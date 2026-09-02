La presión migratoria vuelve a intensificarse en Estados Unidos. Durante agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría arrestado a cerca de 50.000 personas, un nivel que prácticamente iguala el récord alcanzado en julio y confirma que la agencia mantiene un elevado ritmo de detenciones bajo la administración de Donald Trump, según información publicada por NBC News.

ICE arresta a 50,000 personas en agosto, manteniendo un ritmo récord

Los datos preliminares obtenidos por NBC News muestran que los agentes y oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron alrededor de 50.000 arrestos en agosto. La cifra se mantiene en niveles similares a los registrados en julio, que, hasta ahora, representa el mayor número mensual de arrestos durante el segundo mandato de Trump.

El comportamiento de los últimos meses refleja un cambio importante. Después de una fuerte caída en febrero y marzo, los arrestos comenzaron a aumentar nuevamente en mayo. En junio y julio se alcanzaron nuevos máximos, mientras que agosto habría mantenido prácticamente el mismo ritmo de detenciones.

La situación genera preocupación entre los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente ante el incremento de las operaciones migratorias y la expansión de la capacidad de detención. Aunque la atención suele centrarse en las personas indocumentadas, las operaciones de ICE pueden involucrar a extranjeros con distintas situaciones migratorias, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Según NBC News, la información fue proporcionada por un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) familiarizado con los datos preliminares. Al tratarse de cifras iniciales, el total correspondiente a agosto podría estar sujeto a modificaciones.

Estados Unidos amplía los recursos destinados a ICE y sus centros de detención

El aumento de los arrestos coincide con una importante inyección de recursos para las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias. En junio, la Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen un paquete de aproximadamente 70.000 millones de dólares destinado a ICE y a la Patrulla Fronteriza hasta el final del mandato de Trump.

La nueva financiación permite ampliar la infraestructura destinada a la detención migratoria. Entre las medidas contempladas se encuentran la compra de instalaciones que pueden comenzar a operar rápidamente y la adquisición de nuevos equipos para reforzar las labores de control.

ICE también está aumentando su capacidad para alojar a personas bajo custodia migratoria. En San Antonio, Texas, la agencia suscribió recientemente un contrato por 17 millones de dólares con un nuevo operador para gestionar las instalaciones de un almacén de ICE, según registros oficiales de contratación citados en la información.

Para las personas detenidas por ICE, esta expansión supone que la agencia contará con mayores recursos e instalaciones para mantener sus operaciones a gran escala. Mientras tanto, el elevado número de arrestos registrado durante los últimos meses mantiene la política migratoria de Estados Unidos como uno de los principales focos de atención a nivel nacional.