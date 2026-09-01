IMPORTANTE NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: activistas de ESTE ESTADO llaman a PROTESTAR contra las redadas de ICE

Activistas y organizaciones comunitarias de Danbury, Connecticut, convocaron a una jornada de protesta para el 2 de septiembre, luego de una semana marcada por decenas de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La situación ha generado temor entre las familias inmigrantes, mientras autoridades y organizaciones locales cuestionan el alcance de las redadas.

DUFI denunció que los arrestos ocurrieron mientras decenas de vehículos de ICE patrullaban Danbury.

Activistas de Connecticut convocan a protesta contra redadas de ICE con un "día sin inmigrantes"

De acuerdo con información de la Agencia EFE, organizaciones como Danbury United for Immigrants (DUFI) denunciaron que más de 70 residentes fueron detenidos durante varios días de operativos migratorios en la ciudad, que tiene más de 86.000 habitantes.

Los activistas aseguran que las redadas de ICE se concentraron entre el lunes y el jueves de la semana pasada. Según DUFI, decenas de vehículos de la agencia recorrieron distintas zonas de Danbury, mientras agentes enmascarados realizaron detenciones que, de acuerdo con la organización, afectaron a integrantes de unas 65 familias.

La organización pidió a la comunidad participar en un "Día sin un inmigrante" el 2 de septiembre. La convocatoria contempla el cierre de negocios como muestra de respaldo a los inmigrantes en Estados Unidos, así como una manifestación durante la tarde frente a la Biblioteca Pública de Danbury. "Les pedimos solidarizarnos. El 2 de septiembre, no vayan a trabajar. No vayan a la escuela ni de compras", señaló la organización en su llamado a la protesta, según recoge la Agencia EFE.

Las denuncias también describen detenciones ocurridas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos estacionamientos, viviendas, zonas cercanas a una guardería y lugares donde los padres dejaban a sus hijos para abordar el autobús escolar.

Crece el miedo entre inmigrantes en Estados Unidos y aumenta la preocupación de las autoridades

El alcalde de Danbury, Roberto Alves, y el senador demócrata Richard Blumenthal expresaron su preocupación tras reunirse con residentes y recorrer negocios de la principal zona comercial. Según informó la Agencia EFE, Alves señaló que existe temor entre las familias de origen inmigrante de acudir a sus empleos y llevar a sus hijos a la escuela.

El impacto también se ha reflejado en las aulas. Según NBC, el alcalde afirmó que alrededor de 700 estudiantes no estarían asistiendo a clases debido al temor de sus padres a posibles arrestos en las paradas de autobús escolar. Los negocios locales también han reportado una reducción de la actividad comercial.

Blumenthal cuestionó, además, si las redadas de ICE están cumpliendo con la promesa del Gobierno de Donald Trump de concentrarse en inmigrantes con antecedentes criminales graves. El senador afirmó que, de acuerdo con la información que ha recibido, una parte considerable de los detenidos no tendría ese tipo de historial.

Por su parte, el senador demócrata Chris Murphy también se pronunció recientemente sobre las detenciones en Danbury y afirmó que algunos de los inmigrantes afectados se encontraban legalmente en Estados Unidos.

El Gobierno federal sostiene una posición diferente. Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Administración Trump, afirmó en CNN que ICE busca principalmente a "extranjeros ilegales con órdenes finales de deportación" y aseguró que la agencia no tiene intención de atemorizar a los niños. Homan evitó ofrecer detalles específicos sobre Connecticut al señalar que el operativo continúa en curso.