ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE destina 57,1 millones de dólares a empresas que los RASTREAN, ¿QUÉ IMPLICA esto?

En medio del aumento de los operativos migratorios en Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ampliando el uso de empresas privadas para localizar a personas buscadas por las autoridades migratorias. De acuerdo con registros de contratación revisados por Project Salt Box y difundidos por N+ Univision, la agencia destinó 57,1 millones de dólares a 14 compañías especializadas en "skip tracing", una modalidad de rastreo que permite encontrar posibles direcciones y otros datos de personas a través de diversas fuentes de información.

ICE amplía el rastreo de inmigrantes en Estados Unidos

El denominado "skip tracing" permite a contratistas privados combinar registros públicos, bases de datos comerciales e información disponible en internet para intentar determinar dónde se encuentra una persona específica.

Cuando los investigadores identifican una posible ubicación, también pueden realizar verificaciones en el lugar. Entre las labores contempladas se encuentran la comprobación presencial de domicilios y la obtención de fotografías de viviendas o lugares de trabajo. Esta información puede posteriormente ser entregada a ICE para respaldar sus investigaciones.

El incremento de estos recursos ocurre mientras se intensifican las acciones migratorias en Estados Unidos, lo que genera preocupación entre distintos sectores y aumenta la atención sobre las herramientas utilizadas para localizar a inmigrantes.

Empresas reciben millones de dólares de ICE para localizar a inmigrantes

Los registros analizados muestran aumentos importantes en los recursos otorgados a algunas de estas compañías. Por ejemplo, Constellation pasó de recibir un pedido de 767.468,75 dólares a 2,3 millones de dólares, mientras que Enprovera incrementó sus fondos de 34.552 a 103.656 dólares.

El mayor contrato individual mencionado corresponde a Capgemini Government Solutions, empresa francesa a la que ICE asignó 14,5 millones de dólares. La compañía también ha enfrentado cuestionamientos relacionados con su trabajo para la agencia migratoria y con la decisión de su empresa matriz de desprenderse de la filial.

Según la información citada por N+ Univision, el volumen de estos contratos representa un aumento significativo frente a asignaciones anteriores. Para los inmigrantes en Estados Unidos, tanto documentados como indocumentados, el uso creciente de estas herramientas plantea interrogantes sobre el alcance del rastreo de información personal y la manera en que esta se utiliza durante las investigaciones migratorias.