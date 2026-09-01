ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE DETIENE a más de 2.100 extranjeros en este ESTADO "SANTUARIO" durante la "Operación Rotten Apple"

Más de 2.100 inmigrantes indocumentados fueron detenidos durante los últimos 30 días en distintos puntos de Nueva York como parte de la "Operación Rotten Apple", informó este martes 1 de septiembre de 2026 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. El operativo, ejecutado por autoridades migratorias, se centró principalmente en personas señaladas por delitos graves, según informó N+ Univision.

ICE detiene a más de 2,100 inmigrantes en Nueva York durante la "Operación Rotten Apple"

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que entre los detenidos por ICE hay presuntos integrantes de pandillas, violadores, homicidas y personas acusadas de abuso sexual contra menores.

Mullin también criticó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su posición frente a las autoridades federales y la política migratoria. Según el funcionario, la falta de cooperación del estado no ha impedido que el Gobierno federal continúe con sus operativos. "Tenemos una gobernadora que se niega a colaborar con nosotros, pero en los últimos 30 días la Operación Rotten Apple ha sacado de nuestras calles a más de 2.100 delincuentes", afirmó Mullin, de acuerdo con N+ Univision.

La "Operación Rotten Apple" se desarrolló en distintas zonas del estado durante el último mes y estuvo dirigida a reforzar la aplicación de las leyes migratorias federales. El DHS sostuvo que los operativos continuarán en el marco de las facultades de las autoridades migratorias.

¿Qué dijo el DHS sobre los inmigrantes en Estados Unidos?

Mullin defendió el trabajo del DHS y de ICE al señalar que ambas agencias tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos. "Nuestra labor, a través del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE, consiste en hacer cumplir las leyes de nuestro país; no las elegimos a nuestro antojo, simplemente las hacemos cumplir", declaró el funcionario, según N+ Univision.

El secretario agregó que las autoridades buscan localizar y deportar a personas que permanecen de manera irregular en el país, incluso si no tienen una condena penal. "Si te encuentras aquí de forma ilegal, independientemente de tu situación, seas o no un delincuente condenado, sigues estando en este país de forma ilegal y nuestra labor es localizarte y deportarte", sostuvo.

El operativo vuelve a poner el foco sobre los inmigrantes en Estados Unidos y las acciones de ICE en estados considerados favorables a la inmigración. En este caso, el DHS informó que la "Operación Rotten Apple" continuará como parte de la aplicación de las leyes migratorias federales en Nueva York.