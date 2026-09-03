¡ALERTA MÁXIMA! Recibió 12 puñaladas en un ATAQUE ALEATORIO dentro de un Dollar Tree: su hija revela cómo avanza su recuperación

Una jornada habitual de compras en Estados Unidos se transformó en una pesadilla para una familia de Michigan. Phyllis Robinson, una trabajadora social de 63 años, quedó luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos tras recibir doce puñaladas sin motivo aparente.

El brutal incidente ocurrió a inicios de semana mientras la víctima recorría los pasillos de una sucursal de Dollar Tree, ubicada en la intersección de Cherry Hill e Inkster Road, en la localidad de Inkster. El agresor, identificado como Stephen Ross, de 22 años, atacó a la mujer de forma repentina y sin provocación previa, lo que causó conmoción entre los residentes y movilizó a las autoridades.

Una mujer resulta apuñalada 12 veces durante un ataque aleatorio en un Dollar Tree

El reporte del medio local WXYZ detalla que la víctima ingresó al establecimiento para realizar compras cotidianas cuando fue sorprendida por el agresor. Apenas media hora antes del suceso, su hija, Brittany Clark, conversaba por teléfono con ella para coordinar sus actividades de la noche; por ello, la tranquilidad de la tarde se rompió bruscamente al recibir la llamada de la policía notificándole sobre el ataque.

"Se me cayó el alma a los pies. Es como una pesadilla", confesó Clark ante las cámaras de WXYZ, visiblemente afectada por la situación. La joven relató la desesperación del momento al enterarse de la gravedad de la agresión que sufrió su madre dentro del establecimiento.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde el equipo médico la indujo a un coma farmacológico para estabilizar las heridas infligidas en el tórax y el abdomen. La rápida intervención policial permitió la captura inmediata de Ross en las inmediaciones del local. Según la información difundida por WXYZ, el detenido residía en un hogar de asistencia para personas con discapacidad situado cerca del comercio. Mientras los encargados del centro han optado por no emitir declaraciones, la fiscalía ha presentado cargos por agresión grave contra el joven de 22 años.

La familia de la víctima da detalles sobre su estado de salud y su recuperación

Aunque su estado sigue siendo grave debido a la ferocidad de la agresión, la salud de Robinson presenta pequeñas mejoras. El canal WXYZ informó que la paciente salió del coma farmacológico y mantiene sus constantes vitales estables, si bien continúa internada en cuidados intensivos bajo vigilancia continua. Durante todo este tiempo, su hija Clark no se ha apartado de ella, acompañándola diariamente, tomándole la mano y limpiando los restos de sangre que le quedaron bajo las uñas para brindarle apoyo en su recuperación.

Los allegados de la trabajadora social, consternados e desvelados por este incomprensible acto violento, mantienen la esperanza en su capacidad de recuperación. Enfocados por completo en garantizar las atenciones necesarias para cuando pueda volver a su hogar, la familia lanzó una colecta digital con el fin de cubrir los altos costos de su tratamiento médico y proceso de rehabilitación.