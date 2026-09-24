¿Oliver Sonne llegará al partido contra Estados Unidos? Esto es lo que se sabe

La selección peruana de fútbol viene ultimando detalles para enfrentar este sábado a Estados Unidos por fecha FIFA. A pocos días del esperado encuentro amistoso, se reveló nueva información sobre la situación de Oliver Sonne, cuya participación estaba en duda a raíz de una molestia en la rodilla, lo cual ameritó que pase por exámenes médicos para determinar la gravedad de su dolencia.

¿Oliver Sonne podrá jugar con la selección peruana ante Estados Unidos?

Según información de la periodista Ana Lucía Rodríguez, el lateral del Burnley de Inglaterra logró recuperarse por completo de su molestia y ya viene trabajando a la par con sus compañeros; inclusive, tendría grandes chances de iniciar las acciones en el esquema de Mano Menezes ante el cuadro norteamericano.

"(Oliver Sonne) está bien, hoy lo hizo (entrenó) a la par sin ningún problema, lo consideró Mano Menezes desde el inicio de la práctica. (Menezes) practicó mucho con Renzo Garcés, con Miguel Araujo, mantuvo a López, mantuvo a Sonne que ya está recuperado", señaló la citada periodista desde Orlando para el programa 'L1 Radio'.

Oliver Sonne se recuperó de su molestia y se perfila como titular ante Estados Unidos

De esta manera, Oliver Sonne se perfila como una de las principales alternativas de la Selección Peruana para el amistoso ante Estados Unidos. El lateral ya dejó atrás su molestia y, si mantiene este ritmo de trabajo, todo apunta a que podría ser considerado por Mano Menezes desde el arranque en el duelo de este fin de semana.

André Carrillo quedó descartado

Caso contrario es el de André Carrillo. Según comentó 'Analú', el propio jugador confirmó que no llegará al partido contra los estadounidenses, debido a que necesita descansar para recuperarse del pequeño desgarro que viene arrastrando desde hace días.

"Lo conversábamos con él, nos encontramos a Carrillo en el lobby del hotel, le preguntamos si iba a llegar al partido, y él lo que nos comentó es que no va a llegar al partido del día sábado", sostuvo.