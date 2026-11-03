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Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: quiénes juegan por Champions League, Liga 1 y más
Conoce la programación completa de los partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, en los que destacan los choques de Champions League, Liga 1 y más.
Momento de disfrutar de una gran jornada con los partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, en los que destacan choques de Champions League, Liga 1 y demás certámenes internacionales. Conoce los horarios y canales de transmisión de cada uno de los cotejos para anotarlos en la agenda.
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Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Universitario vs Sport Boys
|8.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por Champions League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|AEK vs Real Madrid
|12.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Fenerbahce vs Liverpool
|12.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Borussia Dortmund vs Real Betis
|3.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
|Lens vs Como
|3.00 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
|PSG vs Brujas
|3.00 pm.
|ESPN 4, Disney Plus
|Porto vs Nápoli
|3.00 pm.
|ESPN 7, Disney Plus
|Leipzig vs Manchester City
|3.00 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Slavia Praha vs Arsenal
|3.00 pm.
|ESPN 5, Disney Plus
|Viking vs Sabah
|3.00 pm.
|ESPN 6, Disney Plus
Partidos de hoy por Europa League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rennes vs Olympiakos
|10.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Flamengo vs Gremio
|5.30 pm.
|Premiere
|Athletico Paranaense vs Vasco da Gama
|5.30 pm.
|Premiere, Globoplay
|Botafogo vs Atlético Mineiro
|7.30 pm.
|Premiere, Globoplay
|Sao Paulo vs Corinthians
|7.30 pm.
|Premiere, Globoplay
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cúcuta Deportivo vs Santa Fe
|6.30 pm.
|Win+ Fútbol
|Millonarios vs América de Cali
|8.30 pm.
|Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Libertad vs Cerro Porteño
|5.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo Ameliano vs Guaraní
|5.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Olimpia vs Deportivo Recoleta
|7.15 pm.
|DSports, TiGO Sports
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