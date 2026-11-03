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Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre: quiénes juegan por Champions League, Liga 1 y más

Conoce la programación completa de los partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, en los que destacan los choques de Champions League, Liga 1 y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, en los que destacan los duelos de Champions League y Liga 1.
Partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, en los que destacan los duelos de Champions League y Liga 1. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar de una gran jornada con los partidos de hoy, miércoles 4 de noviembre, en los que destacan choques de Champions League, Liga 1 y demás certámenes internacionales. Conoce los horarios y canales de transmisión de cada uno de los cotejos para anotarlos en la agenda.

Real Madrid vs AEK Atenas EN VIVO por Champions League 2026.

PUEDES VER: Real Madrid vs AEK Atenas EN VIVO por Champions League: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Universitario vs Sport Boys8.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por Champions League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
AEK vs Real Madrid12.45 pm.ESPN, Disney Plus
Fenerbahce vs Liverpool12.45 pm.ESPN 2, Disney Plus
Borussia Dortmund vs Real Betis3.00 pm.ESPN 2, Disney Plus
Lens vs Como3.00 pm.ESPN 3, Disney Plus
PSG vs Brujas3.00 pm.ESPN 4, Disney Plus
Porto vs Nápoli3.00 pm.ESPN 7, Disney Plus
Leipzig vs Manchester City3.00 pm.ESPN, Disney Plus
Slavia Praha vs Arsenal3.00 pm.ESPN 5, Disney Plus
Viking vs Sabah3.00 pm.ESPN 6, Disney Plus

Partidos de hoy por Europa League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rennes vs Olympiakos10.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Flamengo vs Gremio5.30 pm.Premiere
Athletico Paranaense vs Vasco da Gama5.30 pm.Premiere, Globoplay
Botafogo vs Atlético Mineiro7.30 pm.Premiere, Globoplay
Sao Paulo vs Corinthians7.30 pm.Premiere, Globoplay

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cúcuta Deportivo vs Santa Fe6.30 pm.Win+ Fútbol
Millonarios vs América de Cali8.30 pm.Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Libertad vs Cerro Porteño5.00 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo Ameliano vs Guaraní5.00 pm.DSports, TiGO Sports
Olimpia vs Deportivo Recoleta7.15 pm.DSports, TiGO Sports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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