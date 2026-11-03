0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura

Manchester City vs. Leipzig EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora y canal

Manchester City vs. Leipzig chocan por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Manchester City y Leipzig juegan este miércoles por la fecha 4 de la fase liga de la Champíons League 2026-27.
Manchester City y Leipzig juegan este miércoles por la fecha 4 de la fase liga de la Champíons League 2026-27. | Foto: Composición de Libero
COMPARTIR

Los clubes Manchester City vs. Leipzig juegan EN VIVO este miércoles un partido llamativo por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-27 en el Red Bull Arena de Alemania. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio latinoamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, HBO MAX y FOX One. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Barcelona goleó al Aston Villa por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-2027.

PUEDES VER: Barcelona goleó al Aston Villa y sube posiciones en la Champions League 2026-27

Será la séptima vez en la historia que los clubes Manchester City y Leipzig se vean las caras en un partido de Champions League. El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en noviembre de 2023 por el grupo G, cuando los 'Citizens' le dieron vuelta al marcador estando 2-0 abajo; Julián Álvarez anotó el último gol de la remontada.

Manchester City vs. Leipzig: horario del partido de Champions League

Si disfrutas viendo los partidos de la Champions League y quieres sintonizar el partido entre Manchester City vs. Leipzig, por la cuarta fecha de la fase liga, aquí te dejamos los horarios en los diversos países:

  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Chile: 17:00 horas
  • Paraguay: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Inglaterra: 20:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Manchester City vs. Leipzig?

  • Brasil: HBO MAX
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: FOX One
  • Estados Unidos: Paramount+ y DAZN
  • España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 4

Manchester City vs. Leipzig: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasManchester CityEmpateLeipzig
Betsson1.524.805.55
Betano1.555.005.50
Bet3651.554.755.00
1XBET1.575.035.63
Caliente1.544.855.40
Stake1.524.755.30
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: programación de la Champions League, Liga 1 y más

  2. Barcelona goleó al Aston Villa y sube posiciones en la Champions League 2026-27

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano