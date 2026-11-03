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Manchester City vs. Leipzig EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora y canal
Manchester City vs. Leipzig chocan por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Los clubes Manchester City vs. Leipzig juegan EN VIVO este miércoles un partido llamativo por la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-27 en el Red Bull Arena de Alemania. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio latinoamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN, HBO MAX y FOX One. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Será la séptima vez en la historia que los clubes Manchester City y Leipzig se vean las caras en un partido de Champions League. El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en noviembre de 2023 por el grupo G, cuando los 'Citizens' le dieron vuelta al marcador estando 2-0 abajo; Julián Álvarez anotó el último gol de la remontada.
Manchester City vs. Leipzig: horario del partido de Champions League
Si disfrutas viendo los partidos de la Champions League y quieres sintonizar el partido entre Manchester City vs. Leipzig, por la cuarta fecha de la fase liga, aquí te dejamos los horarios en los diversos países:
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Inglaterra: 20:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Manchester City vs. Leipzig?
- Brasil: HBO MAX
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- México: FOX One
- Estados Unidos: Paramount+ y DAZN
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones 4
Manchester City vs. Leipzig: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Manchester City
|Empate
|Leipzig
|Betsson
|1.52
|4.80
|5.55
|Betano
|1.55
|5.00
|5.50
|Bet365
|1.55
|4.75
|5.00
|1XBET
|1.57
|5.03
|5.63
|Caliente
|1.54
|4.85
|5.40
|Stake
|1.52
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