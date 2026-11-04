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Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga: fecha, hora y canal del partidazo en el Metropolitano
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Atlético de Madrid vs Barcelona por la jornada 12 de LaLiga de España.
Todo listo para una de las jornadas más esperadas de LaLiga de España entre Atlético de Madrid y Barcelona en el Riyadh Air Metropolitano. Dicho cotejo corresponde a la fecha 12 del certamen en el que los líderes de la clasificación darán todo de sí para marcar diferencias en la tabla. Conoce el día, hora y canal de transmisión para este choque que paralizará al planeta.
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¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Barcelona?
El choque entre Atlético de Madrid vs Barcelona por la fecha 12 de LaLiga se juega el domingo 8 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, España. Ambos elencos lideran la clasificación, por lo que se espera un cotejo de mucha intensidad.
¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona?
Este partido que protagonizarán colchoneros y culés en el Metropolitano inicia a partir de las 3.00 pm. hora peruana (9.00 pm. horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios de los diferentes países del mundo:
- México: 2.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Barcelona?
La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo a través del aplicativo oficial de Disney Plus mediante tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
Barcelona llega motivado tras victoria en Champions League.
Canales de transmisión para ver Atlético de Madrid vs Barcelona
- Latinoamérica: ESPN, Disney+
- Brasil: Cazé TV
- México: Sky Sports, Skt+, izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV, ESPN App
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