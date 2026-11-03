Real Madrid vs AEK Atenas EN VIVO por Champions League: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Real Madrid vs AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League desde el OPAP Arena. Este encuentro clave se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre a partir de las 12.45 p. m. hora peruana (6.45 p. m. de España) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

El Real Madrid vs AEK Atenas será uno de los encuentros más atractivos de la jornada de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto español afrontará una nueva prueba en el torneo continental con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse entre los protagonistas de la competición. Sin embargo, no tendrá una tarea sencilla frente a un rival griego que buscará aprovechar su localía y dar el golpe ante uno de los clubes más importantes de Europa.

El equipo dirigido por José Mourinho llega en un gran momento futbolístico, con seis victorias consecutivas en todas las competiciones y tres triunfos en sus primeras presentaciones de la Champions League. El Real Madrid suma nueve puntos, producto de sus victorias ante Inter de Milán, AS Roma y RB Leipzig, por lo que buscará mantener su puntaje perfecto y acercarse a la clasificación directa a los octavos de final. Kylian Mbappé será una de las principales cartas ofensivas de los blancos, respaldado por figuras como Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

Por su parte, el AEK Atenas afrontará un compromiso de máxima exigencia, consciente de que necesita sumar para recuperar terreno en la tabla de posiciones. El conjunto griego acumula tres puntos en sus tres primeras presentaciones, tras vencer al LASK y caer frente al Shakhtar Donetsk y Manchester City. Además, llega golpeado por sus recientes resultados y tendrá la complicada misión de frenar el poder ofensivo del cuadro español. La expectativa estará puesta en su capacidad para aprovechar la localía y sorprender a uno de los grandes favoritos al título.

Real Madrid se encuentra invicto en la Champions League. Foto: AEK Atenas

¿Cuándo juega Real Madrid vs AEK?

Este partido entre Real Madrid vs AEK Atenas por la Champions League se juega el miércoles 4 de noviembre en el OPAP Arena. Ambas escuadras salen al campo en busca de los tres puntos, por lo que se verá un choque de muchísima intensidad.

¿A qué hora juega Real Madrid vs AEK?

El duelo entre las escuadras de Real Madrid vs AEK inicia a partir de las 12.45 p. m. hora local (6.45 p. m. de España). De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 11.45 a. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 12.45 p. m.

Venezuela, Bolivia: 1.45 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs AEK Atenas?

La transmisión del partido entre Real Madrid vs AEK Atenas se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo a través del aplicativo oficial de Disney Plus mediante tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs AEK Atenas

Argentina: FOX Sports, Disney Plus

Bolivia: Disney Plus

Brasil: TNT Brasil, Max Brasil

Chile: Disney Plus, ESPN 5

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión

Real Madrid enfrenta a AEK Atenas por la Champions League.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs AEK

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Valverde, Camavinga; Brahim, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

AEK: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Vitales, Marin, Majer, Koita; Jovic y Varga.

Real Madrid vs AEK: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante AEK Atenas por la Champions League. Dicho esto, te damos a conocer las cuotas que brindan las distintas casas a los aficionados:

CASAS AEK EMPATE REAL MADRID Betsson 13.00 7.50 1.21 Betano 12.50 7.30 1.24 Caliente 11.00 7.20 1.23 1XBet 11.40 7.42 1.26 Doradobet 12.00 6.00 1.25

Historial Real Madrid vs AEK: últimos resultados