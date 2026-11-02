Real Madrid vs. AEK por la Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Real Madrid vs. AEK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, desde el estadio Allwyn Arena de Atenas, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Real Madrid vs. AEK: horario del partido de Champions League

Si extrañaste los partidos de la Champions League y quieres ver el partido entre Real Madrid vs. AEK, por la cuarta fecha de la fase liga, en esta nota te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 11:45 horas

Perú: 12:45 horas

Colombia: 12:45 horas

Ecuador: 12:45 horas

Bolivia: 13:45 horas

Venezuela: 13:45 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 13:45 horas

Argentina: 14:45 horas

Brasil: 14:45 horas

Chile: 14:45 horas

Paraguay: 14:45 horas

Uruguay: 14:45 horas

España: 18:45 horas

¿Dónde ver Real Madrid vs. AEK?

Argentina: Fox Sports y Disney Plus

Brasil: HBO MAX y TNT Sports

Chile: ESPN 5 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

México: FOX One

Estados Unidos: TUDN, Univisión, Unimás y Paramount+

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs. AEK por la fase liga de la Champions League

Luego de 24 años, los clubes Real Madrid y AEK se volverán a ver las caras en la Champions League. En el 2002, ambas instituciones compartieron el grupo E y en los dos partidos que se enfrentaron ninguno pudo ganar. En la ida, jugado en Grecia, empataron 3-3; mientras que en la vuelta, que tuvo lugar en España, igualaron 2-2.

De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada de la Champions League, el conjunto español tiene puntaje perfecto al derrotar a Inter, Roma y Leipzig. Por su parte, el elenco griego solo pudo ganarle en el debut al LASK, luego perdió ante el Manchester City y Shakhtar, por lo que se ubica en el puesto 29 de 36 equipos.