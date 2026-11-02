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Real Madrid vs. AEK por la Champions League: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Real Madrid vs. AEK chocan este miércoles por la fecha 4 de la Champions League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.
Real Madrid vs. AEK se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, desde el estadio Allwyn Arena de Atenas, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la Champions League 2026-2027. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27: resultados y ubicaciones tras la fecha 3
Real Madrid vs. AEK: horario del partido de Champions League
Si extrañaste los partidos de la Champions League y quieres ver el partido entre Real Madrid vs. AEK, por la cuarta fecha de la fase liga, en esta nota te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 11:45 horas
- Perú: 12:45 horas
- Colombia: 12:45 horas
- Ecuador: 12:45 horas
- Bolivia: 13:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 13:45 horas
- Argentina: 14:45 horas
- Brasil: 14:45 horas
- Chile: 14:45 horas
- Paraguay: 14:45 horas
- Uruguay: 14:45 horas
- España: 18:45 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs. AEK?
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Brasil: HBO MAX y TNT Sports
- Chile: ESPN 5 y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- México: FOX One
- Estados Unidos: TUDN, Univisión, Unimás y Paramount+
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
Real Madrid vs. AEK por la fase liga de la Champions League
Luego de 24 años, los clubes Real Madrid y AEK se volverán a ver las caras en la Champions League. En el 2002, ambas instituciones compartieron el grupo E y en los dos partidos que se enfrentaron ninguno pudo ganar. En la ida, jugado en Grecia, empataron 3-3; mientras que en la vuelta, que tuvo lugar en España, igualaron 2-2.
De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada de la Champions League, el conjunto español tiene puntaje perfecto al derrotar a Inter, Roma y Leipzig. Por su parte, el elenco griego solo pudo ganarle en el debut al LASK, luego perdió ante el Manchester City y Shakhtar, por lo que se ubica en el puesto 29 de 36 equipos.
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