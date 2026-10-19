Barcelona vs PSG EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico del partido

Barcelona vs PSG se medirán este martes 20 de octubre en uno de los enfrentamientos más esperados de la fecha 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Los culés y los parisinos protagonizarán una final adelantada en el Parque de los Príncipes. El partido comenzará desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). La transmisión del duelo va por la señal de ESPN, Disney Plus y Movistar Plus.

¿A qué hora juega Barcelona vs PSG?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de PSG vs Barcelona por la tercera jornada de la Champions League:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.

México y Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs PSG EN VIVO?

El encuentro entre Barcelona vs PSG se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal exclusiva de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Asimismo, la transmisión estará disponible ONLINE por la aplicación de streaming de Disney Plus. En España, la cadena que emitirá el partido será Movistar Plus.

Previa del Barcelona vs PSG por Champions League

Barcelona llega al duelo tras vencer 5-2 al Betis y mantener su racha perfecta de 11 triunfos en la temporada. El equipo de Hansi Flick buscará trasladar su poder ofensivo y dar otro golpe ante un rival de máxima exigencia.

Barcelona sigue con su racha de victorias al mando de Hansi Flick

Lamine Yamal será una de las principales armas del cuadro azulgrana, que también recuperó a Raphinha y Frenkie de Jong. Sin embargo, el equipo deberá mejorar su rendimiento defensivo, pues acumula 17 partidos consecutivos sin dejar su arco en cero en la Champions League.

Por su parte, PSG atraviesa un gran momento y suma seis victorias consecutivas en todas las competiciones. Los dirigidos por Luis Enrique vienen de superar al Manchester City por 4-2 en Champions y al Estrasburgo por 3-1 en la Ligue 1.

PSG buscará imponer su localía y acabar con la racha de victorias del Barcelona

Ousmane Dembélé será una de las figuras a seguir frente a su exequipo, después de marcar en sus dos últimos enfrentamientos ante Barcelona. La principal ausencia del conjunto parisino será Nuno Mendes, quien quedó descartado por lesión, en un duelo que promete intensidad y goles.

Barcelona vs PSG: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de PSG vs Barcelona EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en donde te encuentres:

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Max.

Argentina, Paraguay y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Chile: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.

México: TNT Sports y Max.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Estados Unidos: Paramount Plus, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y Vix.

Barcelona vs PSG: pronóstico y apuestas

En la previa del Barcelona vs PSG, ambos equipos llegan en un gran momento futbolístico, por lo que el encuentro promete ser muy parejo y ninguno parte como claro favorito. Revisa las cuotas de apuestas para este esperado enfrentamiento.

Casa de apuestas Barcelona Empate PSG Betsson 2.48 4.30 2.48 Betano 2.50 4.55 2.47 Bet365 2.45 4.20 2.45 1xBet 2.50 4.62 2.51 Caliente 2.46 4.40 2.46 Stake 2.45 4.55 2.45

Barcelona vs PSG: posibles alineaciones

Posible alineación de Barcelona: Joan García; Joao Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Gabriel Jesús.

Posible alineación de PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Zaïre-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désire Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia.

Barcelona vs PSG: historial de enfrentamientos

Barcelona y PSG se han enfrentado en 16 oportunidades a lo largo de la historia. Los culés vencieron en seis ocasiones al igual que los parisinos; además, solo se registran cuatro empates entre ambos.

1/10/2025 | Barcelona 1-2 PSG

16/04/2024 | Barcelona 1-2 PSG

10/04/2024 | PSG 2-3 Barcelona

10/03/2021 | PSG 1-1 Barcelona

16/02/2021 | Barcelona 1-4 PSG

¿Dónde juegan Barcelona vs PSG por Champions League?

Así luce el Parque de los Príncipes, casa del PSG

El partido de PSG vs Barcelona está programado para disputarse en el Parque de los Príncipes de Francia. Este recinto está ubicado en la ciudad de París y cuenta con una capacidad de aproximadamente 50.000 espectadores.