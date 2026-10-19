¿A qué hora juega Barcelona vs PSG y dónde ver partido por la Champions League?

Barcelona se enfrenta a PSG en uno de los partidos más esperados de esta jornada 3 de la fase liga de la Champions League 2026-27. El duelo se disputará en París y por tratarse de dos equipos que atraviesan un buen momento a nivel futbolístico, este encuentro promete mucha emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Barcelona vs PSG?

El partido entre Barcelona y PSG se juega el martes 20 de octubre en el estadio Parque de los Príncipes, recinto que se ubica en París.

¿A qué hora juega Barcelona vs PSG?

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas

Bolivia y Venezuela: 15.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas

México y Honduras: 13.00 horas

Estados Unidos: 15.00 horas (Miami y Nueva York) y 12.00 horas (Los Ángeles)

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Barcelona vs PSG?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

México: TNT Sports y HBO Max

Estados Unidos: Paramount+, TUDN Usa, Unimas, Univisión Now, ViX

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Barcelona vs PSG: previa del partido

Barcelona recibe al Paris Saint-Germain en una nueva jornada de la UEFA Champions League, en lo que promete ser uno de los enfrentamientos más atractivos del certamen continental. El cuadro catalán llega a este compromiso en un estado de forma envidiable tras golear 5-2 al Real Betis en el plano local, resultado que le permite sostener el liderazgo absoluto de LaLiga con puntaje perfecto en nueve presentaciones, justo en la previa de afrontar el esperado clásico frente al Real Madrid este domingo.

Por su parte, el Paris Saint-Germain desembarca en territorio español con la firme intención de golpear a domicilio y consolidar su peso europeo. El conjunto parisino viene de superar por 3-1 al Estrasburgo en el torneo doméstico, un triunfo clave que le permite compartir la cima de la Ligue 1 con 14 unidades y llegar con el vuelo futbolístico óptimo para hacer frente al exigente planteamiento blaugrana en la ciudad de la Luz.

Barcelona se enfrenta a PSG por la Champions League

El historial entre ambas potencias refleja una paridad absoluta que añade aún más dramatismo al cotejo. En un total de 16 enfrentamientos oficiales entre el cuadro catalán y el elenco francés, la balanza se mantiene perfectamente equilibrada con seis victorias para cada bando y cuatro empates registrados. Con ambos planteles en gran momento ofensivo, la gran interrogante antes del pitazo inicial es si finalmente se desnivelará la historia en favor de alguno.