Barcelona vs. PSG: alineaciones posibles para el partido de Champions League
Barcelona y PSG juegan este martes por la fecha 3 de la fase liga de la Champions League 2026-27. Conoce las alineaciones que preparan los técnicos de ambos equipos.
Barcelona y PSG se enfrentan este 20 de octubre, en uno de los partidos más esperados de la fase liga de la Champions League 2026-2027, desde el Parque de los Príncipes de París. Ambos equipos lideran la tabla de posiciones, por lo que una victoria para cualquiera definirá el primer lugar. Revisa las alineaciones que alistan los entrenadores Hansi Flick y Luis Enrique para esta denominada “final adelantada”.
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Posible alineación de Barcelona
El FC Barcelona, si se suman LaLiga y la Champions League, acumula once victorias consecutivas y tiene la intención de seguir estirando esa impresionante racha. El técnico Hansi Flick tiene una amplia plantilla y sus alineaciones han ido variando, pero el estilo de juego siempre fue el mismo y, por eso, ha avasallado a sus rivales.
- Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha.
Las únicas ausencias por lesión en el conjunto catalán son Roony Bardghji, Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé; el resto del plantel ya reconoció el campo del estadio Parque de los Príncipes y se sienten muy motivados para derrotar al vigente bicampeón de la UEFA Champions League.
Posible alineación de PSG
El París Saint-Germain comenzó la temporada 2026-2027 logrando la Supercopa de Europa, luego cayó en un bache al perder la Supercopa de Francia y no poder ganar las tres primeras fechas de la Ligue 1. Sin embargo, desde inicios de septiembre, el entrenador Luis Enrique logró encontrar su alineación ideal para solo conseguir victorias tras victoria.
- Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
El elenco parisino solo presenta las bajas de Senny Mayulu y Alessandro Longoni; no obstante, se esperará hasta el último minuto por el portugués Nuno Mendes, quien presenta algunas molestias y su presencia en el Barcelona vs. PSG no está del todo asegurada.
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