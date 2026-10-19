Canal confirmado para ver Real Madrid vs Leipzig por partido de UEFA Champions League

Real Madrid vs RB Leipzig protagonizarán un emocionante enfrentamiento por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/2027. La ‘Casa Blanca’ será local en el Santiago Bernabéu y busca mantener su gran estado de forma. Por su parte, los alemanes llegan con el objetivo de dar el golpe. En esta nota te damos a conocer el canal confirmado para seguir la transmisión.

Canal confirmado para ver Real Madrid vs Leipzig

El partido de Real Madrid vs Leipzig será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este choque podrá verse ONLINE a través de Disney Plus. En España, la cadena encargada de llevar las acciones del duelo será Movistar Plus.

¿Qué canal transmite partido de Real Madrid vs Leipzig por Champions League?

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.

Brasil: Max.

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Chile: ESPN 5 y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 2, Disney Plus e Inter.

México: FOX One.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Estados Unidos: Paramount Plus y DAZN USA.

¿Cómo llegan Real Madrid y Leipzig al partido?

Real Madrid llega a este partido tras mostrar un gran juego colectivo en su última victoria ante Sevilla. Los dirigidos por José Mourinho vencieron por 4-1 y aún conservan la motivación que les dio la remontada agónica ante la Roma por Champions League. El duelo ante Leipzig será esencial en su lucha por los primeros lugares de la fase de liga y para su preparación de cara al clásico ante Barcelona. Además, contarán con la presencia de figuras como Kylian Mbappé y Yan Diomandé, que enfrentan a su exequipo.

Kylian Mbappé y Yan Diomandé brillaron en el último partido del Real Madrid.

Por su parte, Leipzig sufrió un duro golpe tras caer por 6-1 ante Bayern Múnich en su último partido, un resultado que evidenció sus enormes falencias defensivas. El cuadro alemán cuenta con talentosas figuras como Antonio Nusa, Maxime Esteve y Nkunku, que se alistan para ser una pesadilla para la defensa rival.