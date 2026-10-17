Canal confirmado para ver PSG vs Barcelona por partido de UEFA Champions League

PSG vs Barcelona se enfrentarán este martes por la fecha 3 de la fase de liga de UEFA Champions League 2026/2027. Los parisinos siguen mostrando una contundencia ofensiva, mientras que los culés llegan en una de sus mejores rachas con Hansi Flick a la cabeza. Por ello, en esta nota te contamos el canal confirmado para que no te pierdas ninguna emoción de este partidazo.

Canal confirmado para ver PSG vs Barcelona

El partido de PSG vs Barcelona contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este encuentro se podrá visualizar vía ONLINE por Disney Plus. En España, la señal encargada de llevar las incidencias del duelo será Movistar Plus.

¿Qué canal transmite partido de PSG vs Barcelona por Champions League?

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Max.

Argentina y Uruguay: ESPN y Disney Plus.

Chile: ESPN 5 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, Disney Plus e Inter.

México: TNT Sports y Max.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones.

Estados Unidos: Paramount Plus, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y Vix.

¿Cómo llegan PSG y Barcelona al partido?

PSG sigue siendo uno de los equipos con mayor poderío ofensivo de Europa y ha mostrado un gran juego colectivo desde que inició la etapa de Luis Enrique, quien los ha llevado a ser los vigentes bicampeones de Champions League. El cuadro parisino llega a este duelo tras vencer por 4-2 al Manchester City en la última fecha y 3-1 al Racing en la Ligue 1.

PSG venció 2-1 al Barcelona en su último enfrentamiento por la Champions League

Por su parte, Barcelona sigue demostrando su gran nivel bajo la dirección de Hansi Flick. Los culés remontaron por 4-1 al Galatasaray y llegan tras asumir un intenso encuentro ante Real Betis. Para este duelo, Raphinha y Frankie De Jong pueden sumar minutos tras haber recibido el alta médica.