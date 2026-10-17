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¡De otro planeta! Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona ante Betis por LaLiga - VIDEO

Lamine Yamal vuelve a dejar una muestra de su talento con un maravilloso gol para el 1-0 en el Barcelona vs Real Betis. El extremo sacó un tiro colocado y mandó el balón al ángulo.

Angel Curo
¡De otro planeta! Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona ante Betis por LaLiga
¡De otro planeta! Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona ante Betis por LaLiga | Captura Dsports
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Barcelona tenía la obligación de vencer a uno de los equipos revelación de LaLiga como el Betis. Cuando el reloj marcaba los 10 minutos del partido, Lamine Yamal apareció por la banda derecha para realizar una gran jugada individual y con un impresionante disparo anotar el 1-0 en el marcador.

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Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona ante Betis por LaLiga

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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