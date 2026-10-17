¡De otro planeta! Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona ante Betis por LaLiga - VIDEO

Barcelona tenía la obligación de vencer a uno de los equipos revelación de LaLiga como el Betis. Cuando el reloj marcaba los 10 minutos del partido, Lamine Yamal apareció por la banda derecha para realizar una gran jugada individual y con un impresionante disparo anotar el 1-0 en el marcador.

Gol de Lamine Yamal para el 1-0 del Barcelona ante Betis por LaLiga