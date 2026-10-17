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¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla y en qué canal ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid vs Sevilla chocan este domingo por la novena jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. Revisa los horarios y dónde ver la transmisión del partido.

Angel Curo
Real Madrid vs Sevilla se enfrentan por la fecha 9 de LaLiga
Real Madrid vs Sevilla se enfrentan por la fecha 9 de LaLiga | Composición Líbero
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Real Madrid vs Sevilla se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026/2027. Los dirigidos por José Mourinho llegan con la obligación de ganar para recortar su distancia con el líder y quedar listo para el clásico. Este partido se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu. Conoce los horarios confirmados y en qué canal pasan este partidazo.

Barcelona y Betis juegan este sábado por la fecha 9 de LaLiga EA Sports 2026-2027.

PUEDES VER: ¿A qué hora juegan Barcelona vs. Betis y en qué canal mirar el partido por LaLiga?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla?

A continuación, te compartimos los horarios confirmados para el inicio del partido de Real Madrid vs Sevilla por la novena jornada de LaLiga:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.00 p. m.
  • México y Centroamérica: 1.00 a. m.
  • Estados Unidos: 3.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 12.00 m. (Los Ángeles).
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Sevilla EN VIVO?

El partido de Real Madrid vs Sevilla contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de ESPN para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Del mismo modo, este cotejo estará disponible vía ONLINE en la plataforma de streaming de Disney Plus. Por su parte, en España, la transmisión está a cargo de Movistar Plus.

Real Madrid vs Sevilla: canales de transmisión

Si quieres ver el partido de Real Madrid vs Sevilla EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo del país en dónde te encuentres:

  • Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Brasil: CazéTV.
  • Argentina: ESPN 3 y Disney Plus.
  • Chile, Paraguay y Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN 2, Disney Plus e inter.
  • México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.
  • Panamá: ViX y Sky Sports.
  • España: Movistar Plus, LaLiga TV Bar HD, M+ LaLiga TV.
  • Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

¿Cómo llegan Real Madrid vs Sevilla?

Real Madrid logró una magnífica remontada por 4-3 ante la Roma en la segunda fecha de la Champions League, un resultado que ha llevado su motivación al máximo. Ahora, en LaLiga, el equipo de José Mourinho apunta a seguir ganando para no alejarse del Barcelona en el liderato. Sin embargo, no podrán contar con Vinicius Jr para este duelo por suspensión.

Real Madrid

Real Madrid sufrió para vencer a la Roma en la Champions League.

Por su parte, Sevilla llega con mayor descanso para este partido, ya que no participa en torneos internacionales. En su último cotejo, empataron 3-3 ante Levante. Los Rojiblancos no contarán con Isaac Romero, quien fue expulsado en el último partido.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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