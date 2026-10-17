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Partidos de hoy, domingo 18 de octubre: qué partidos hay de Liga 1, LaLiga, Premier League y más

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 18 de octubre, en los que destacan cotejos de LaLiga de España, Premier League, Liga 1 y más.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 18 de octubre, entre Liga 1, LaLiga, Premier League y más.
Partidos de hoy, domingo 18 de octubre, entre Liga 1, LaLiga, Premier League y más. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de cerrar la semana con buen fútbol con los partidos de hoy, domingo 18 de octubre, en los que destacan choques de la Liga 1, LaLiga de España, Premier League, Serie A, entre otros certámenes. Toma nota de los horarios y canales de transmisión de cada uno de los encuentros que se tienen preparados para ti.

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos por la Liga 1.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos y dónde ver la Liga 1 2026?

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos11.00 am.L1 MAX
FC Cajamarca vs CD Moquegua1.15 pm.L1 MAX
Alianza Atlético vs Universitario3.30 pm.L1 MAX
Cienciano vs UTC6.30 pm.L1 MAX

Partidos de hoy por Liga 2

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Ayacucho FC vs Unión Comercio1.00 pm.Bicolor+
Llacuabamba vs Sport Huancayo 21.00 pm.Bicolor+
Agropecuaria vs Comerciantes FC3.15 pm.Bicolor+
Tacna Heroica vs Universidad San Martín3.15 pm.Bicolor+

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bournemouth vs Sunderland8.00 am.Disney Plus
Brighton vs Crystal Palace8.00 am.ESPN, Disney Plus
Leeds United vs Manchester United8.00 am.Disney Plus
Nottingham Forest vs Arsenal10.30 am.ESPN 3, Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga de España

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Osasuna vs Racing Santander7.00 am.ESPN 3, Disney Plus
Celta de Vigo vs Alavés9.15 am.DSports, DGO
Málaga vs Real Sociedad11.30 am.DSports, DGO
Real Madrid vs Sevilla2.00 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Udinese vs Lecce5.30 am.ESPN 2, Disney Plus
Fiorentina vs Como8.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Milan vs Atalanta11.00 am.ESPN 2, Disney Plus
Juventus vs Lazio1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bayer Leverkusen vs Friburgo8.30 am.Disney Plus
Borussia M'gladbach vs Hoffenheim10.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Angers vs Marsella8.00 am.Disney Plus
Le Havre vs Auxerre10.15 am.Disney Plus
Lorient vs Mónaco10.15 am.Disney Plus
París vs Rennes10.15 am.Disney Plus
Olympique Lyon vs Nice1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Racing Club vs Independiente12.45 pm.Disney Plus
Estudiantes vs San Lorenzo4.00 pm.TyC Sports, Fanatiz
Estudiantes Río vs Aldosivi4.00 pm.Fanatiz, ESPN Premium
Belgrano vs River Plate6.15 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Nacional Potosí vs Bolívar2.00 pm.Entel Gol
The Strongest vs Always Ready4.15 pm.Entel Gol
Guabirá vs Oriente Petrolero6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Gremio vs Cruzeiro2.00 pm.Fanatiz, Globo, Premiere
Fluminense vs Santos2.00 pm.Fanatiz, Globo, Premiere
Bahía vs Flamengo4.30 pm.Fanatiz, Globoplay, Premiere
Remo vs Bragantino5.30 pm.Fanatiz, Globoplay, Premiere

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Rionegro Águilas vs Deportes Tolima2.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Atlético Bucaramanga vs América de Cali4.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Llaneros vs Santa Fe6.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Deportivo Cali vs Junior8.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Delfín vs Manta11.30 am.Zapping Sports
Leones del Norte vs Emelec2.00 pm.Zapping Sports
Barcelona SC vs Universidad Católica4.30 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano3.00 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo Trinidense vs Libertad5.20 pm.DSports, TiGO Sports
Sportivo Luqueño vs Sportivo San Lorenzo5.20 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Albion vs Montevideo City Torque8.00 am.Disney Plus, DSports
Danubio vs Central Español1.00 pm.Disney Plus, DSports
Liverpool vs Peñarol4.30 pm.Disney Plus, DSports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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