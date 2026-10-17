Partidos de hoy, domingo 18 de octubre: qué partidos hay de Liga 1, LaLiga, Premier League y más

Momento de cerrar la semana con buen fútbol con los partidos de hoy, domingo 18 de octubre, en los que destacan choques de la Liga 1, LaLiga de España, Premier League, Serie A, entre otros certámenes. Toma nota de los horarios y canales de transmisión de cada uno de los encuentros que se tienen preparados para ti.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos
|11.00 am.
|L1 MAX
|FC Cajamarca vs CD Moquegua
|1.15 pm.
|L1 MAX
|Alianza Atlético vs Universitario
|3.30 pm.
|L1 MAX
|Cienciano vs UTC
|6.30 pm.
|L1 MAX
Partidos de hoy por Liga 2
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Ayacucho FC vs Unión Comercio
|1.00 pm.
|Bicolor+
|Llacuabamba vs Sport Huancayo 2
|1.00 pm.
|Bicolor+
|Agropecuaria vs Comerciantes FC
|3.15 pm.
|Bicolor+
|Tacna Heroica vs Universidad San Martín
|3.15 pm.
|Bicolor+
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bournemouth vs Sunderland
|8.00 am.
|Disney Plus
|Brighton vs Crystal Palace
|8.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Leeds United vs Manchester United
|8.00 am.
|Disney Plus
|Nottingham Forest vs Arsenal
|10.30 am.
|ESPN 3, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga de España
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Osasuna vs Racing Santander
|7.00 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Celta de Vigo vs Alavés
|9.15 am.
|DSports, DGO
|Málaga vs Real Sociedad
|11.30 am.
|DSports, DGO
|Real Madrid vs Sevilla
|2.00 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Udinese vs Lecce
|5.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Fiorentina vs Como
|8.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Milan vs Atalanta
|11.00 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Juventus vs Lazio
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bayer Leverkusen vs Friburgo
|8.30 am.
|Disney Plus
|Borussia M'gladbach vs Hoffenheim
|10.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Angers vs Marsella
|8.00 am.
|Disney Plus
|Le Havre vs Auxerre
|10.15 am.
|Disney Plus
|Lorient vs Mónaco
|10.15 am.
|Disney Plus
|París vs Rennes
|10.15 am.
|Disney Plus
|Olympique Lyon vs Nice
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Racing Club vs Independiente
|12.45 pm.
|Disney Plus
|Estudiantes vs San Lorenzo
|4.00 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
|Estudiantes Río vs Aldosivi
|4.00 pm.
|Fanatiz, ESPN Premium
|Belgrano vs River Plate
|6.15 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Nacional Potosí vs Bolívar
|2.00 pm.
|Entel Gol
|The Strongest vs Always Ready
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Guabirá vs Oriente Petrolero
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Gremio vs Cruzeiro
|2.00 pm.
|Fanatiz, Globo, Premiere
|Fluminense vs Santos
|2.00 pm.
|Fanatiz, Globo, Premiere
|Bahía vs Flamengo
|4.30 pm.
|Fanatiz, Globoplay, Premiere
|Remo vs Bragantino
|5.30 pm.
|Fanatiz, Globoplay, Premiere
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rionegro Águilas vs Deportes Tolima
|2.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Atlético Bucaramanga vs América de Cali
|4.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Llaneros vs Santa Fe
|6.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
|Deportivo Cali vs Junior
|8.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win+ Fútbol
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Delfín vs Manta
|11.30 am.
|Zapping Sports
|Leones del Norte vs Emelec
|2.00 pm.
|Zapping Sports
|Barcelona SC vs Universidad Católica
|4.30 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cerro Porteño vs Sportivo Ameliano
|3.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo Trinidense vs Libertad
|5.20 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo Luqueño vs Sportivo San Lorenzo
|5.20 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Albion vs Montevideo City Torque
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Danubio vs Central Español
|1.00 pm.
|Disney Plus, DSports
|Liverpool vs Peñarol
|4.30 pm.
|Disney Plus, DSports