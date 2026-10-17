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Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Conoce cuándo se juega, a qué hora será, en qué canal se transmitirá y todos los detalles del encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes y Alianza Atlético se medirán en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en un duelo que se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo y que será clave para definir al líder de la segunda parte del campeonato del año. Conoce aquí el día, la hora, el canal y todos los pronósticos sobre este encuentro del fútbol peruano.
PUEDES VER: Fabián Bustos, DT de Universitario, le respondió fuerte a Miguel Rondelli, técnico de Melgar
Universitario no atraviesa su mejor momento deportivo desde la llegada de Fabián Bustos al banquillo. La derrota contundente frente a Deportivo Garcilaso y la igualdad agónica contra Melgar en el Monumental encendieron las alarmas en tienda crema. Ante este panorama, los merengues necesitan recuperar el camino del triunfo para continuar con opciones de conquistar el Torneo Clausura, a solo cinco jornadas de que concluya la competición.
La lista de convocados de Universitario para enfrentar a Alianza Atlético
En la otra vereda, Alianza Atlético vive una realidad distinta y llega fortalecido después de superar por 3-1 a Sport Boys, un resultado que le permitió alcanzar los primeros lugares del Clausura. A este buen presente se suma su clasificación a la final de la Copa de la Liga, un impulso anímico que buscará aprovechar en su próximo desafío. Así, ambos conjuntos se medirán en un duelo determinante, en el que la necesidad de Universitario chocará con la confianza de su rival.
¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?
Universitario y Alianza Atlético se medirán el domingo 18 de octubre de 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo, en un atractivo encuentro que decidirá al líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?
El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético está previsto para jugarse a las 3.30 p. m., hora de Perú. No obstante, revisa los distintos horarios en los diferentes países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.
- México y Honduras: 2.30 p. m.
- Estados Unidos: 4.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?
El encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético se transmitirá por L1 MAX y podrá seguirse a través de distintos operadores, entre ellos Movistar, DSPORTS, Claro y Best Cable, entre otros. Asimismo, estará disponible en L1 Play, Movistar TV App, DGO, Claro Video, TV 360 y Fanatiz, todas estas opciones bajo suscripción de pago.
¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs Alianza Atlético?
Revisa los canales de transmisión que debes sintonizar según tu operador de televisión por cable para acceder al canal y seguir el encuentro entre Universitario ante Alianza Atlético:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Atlético presentó su partido contra Universitario
Universitario vs Alianza Atlético: últimos enfrentamientos
- Universitario 1-2 Alianza Atlético| Torneo Apertura 2026
- Alianza Atlético 0-2 Universitario| Torneo Clausura 2025
- Universitario 0-1 Alianza Atlético| Torneo Apertura 2025
- Alianza Atlético 0-3 Universitario| Torneo Clausura 2024
- Universitario 1-0 Alianza Atlético| Torneo Apertura 2024
Universitario vs Alianza Atlético: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Aunque no actuará en condición de local, Universitario de Deportes parte como favorito para quedarse con el encuentro frente a Alianza Atlético, que tampoco disputará el duelo en su estadio habitual. Revisa todas las cuotas de este partido:
|CASAS DE APUESTAS
|ALIANZA ATLÉTICO
|EMPATE
|UNIVERSITARIO
|Betsson
|2.88
|3.10
|2.42
|Betano
|3.00
|3.25
|2.37
|Bet365
|2.80
|3.20
|2.38
|1xBET
|2.88
|3.26
|2.35
|Caliente
|2.85
|3.30
|2.40
|Stake
|2.95
|3.35
|2.40
|Doradobet
|3.00
|3.25
|2.45
Universitario vs Alianza Atlético: estadio
El encuentro de Universitario frente a Alianza Atlético se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, un recinto con capacidad para 12.000 hinchas.
¡Vamos al Circo!
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