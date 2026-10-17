Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Universitario de Deportes y Alianza Atlético se medirán en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 en un duelo que se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo y que será clave para definir al líder de la segunda parte del campeonato del año. Conoce aquí el día, la hora, el canal y todos los pronósticos sobre este encuentro del fútbol peruano.

Universitario no atraviesa su mejor momento deportivo desde la llegada de Fabián Bustos al banquillo. La derrota contundente frente a Deportivo Garcilaso y la igualdad agónica contra Melgar en el Monumental encendieron las alarmas en tienda crema. Ante este panorama, los merengues necesitan recuperar el camino del triunfo para continuar con opciones de conquistar el Torneo Clausura, a solo cinco jornadas de que concluya la competición.

La lista de convocados de Universitario para enfrentar a Alianza Atlético

En la otra vereda, Alianza Atlético vive una realidad distinta y llega fortalecido después de superar por 3-1 a Sport Boys, un resultado que le permitió alcanzar los primeros lugares del Clausura. A este buen presente se suma su clasificación a la final de la Copa de la Liga, un impulso anímico que buscará aprovechar en su próximo desafío. Así, ambos conjuntos se medirán en un duelo determinante, en el que la necesidad de Universitario chocará con la confianza de su rival.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

Universitario y Alianza Atlético se medirán el domingo 18 de octubre de 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo, en un atractivo encuentro que decidirá al líder de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético está previsto para jugarse a las 3.30 p. m., hora de Perú. No obstante, revisa los distintos horarios en los diferentes países:

Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.

México y Honduras: 2.30 p. m.

Estados Unidos: 4.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?

El encuentro entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético se transmitirá por L1 MAX y podrá seguirse a través de distintos operadores, entre ellos Movistar, DSPORTS, Claro y Best Cable, entre otros. Asimismo, estará disponible en L1 Play, Movistar TV App, DGO, Claro Video, TV 360 y Fanatiz, todas estas opciones bajo suscripción de pago.

¿Qué canal transmite el partido de Universitario vs Alianza Atlético?

Revisa los canales de transmisión que debes sintonizar según tu operador de televisión por cable para acceder al canal y seguir el encuentro entre Universitario ante Alianza Atlético:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Atlético presentó su partido contra Universitario

Universitario vs Alianza Atlético: últimos enfrentamientos

Universitario 1-2 Alianza Atlético| Torneo Apertura 2026

Alianza Atlético 0-2 Universitario| Torneo Clausura 2025

Universitario 0-1 Alianza Atlético| Torneo Apertura 2025

Alianza Atlético 0-3 Universitario| Torneo Clausura 2024

Universitario 1-0 Alianza Atlético| Torneo Apertura 2024

Universitario vs Alianza Atlético: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Aunque no actuará en condición de local, Universitario de Deportes parte como favorito para quedarse con el encuentro frente a Alianza Atlético, que tampoco disputará el duelo en su estadio habitual. Revisa todas las cuotas de este partido:

CASAS DE APUESTAS ALIANZA ATLÉTICO EMPATE UNIVERSITARIO Betsson 2.88 3.10 2.42 Betano 3.00 3.25 2.37 Bet365 2.80 3.20 2.38 1xBET 2.88 3.26 2.35 Caliente 2.85 3.30 2.40 Stake 2.95 3.35 2.40 Doradobet 3.00 3.25 2.45

Universitario vs Alianza Atlético: estadio

El encuentro de Universitario frente a Alianza Atlético se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, un recinto con capacidad para 12.000 hinchas.