¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura. Los cremas tendrán la difícil tarea de dar el golpe en condición de visita y llevarse los tres puntos para recuperar el primer lugar del campeonato. Sin embargo, al frente tendrá a uno de los equipos protagonistas de esta segunda parte de la temporada. Por ello, en esta nota te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este emocionante duelo.

¿Dónde juega Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura?

El partido entre cremas y sullanenses se realizará este domingo 18 de octubre en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo, que cuenta con una capacidad para albergar hasta a 25.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

El partido entre Universitario y Alianza Atlético está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.30 p. m.

Panamá: 3.30 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 2.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 4.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Alianza Atlético?

El partido Universitario vs Alianza Atlético se transmitirá EN VIVO por la señal de L1 MAX para el territorio nacional, disponible en operadoras como DirecTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, entre otros. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS a través de la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

Universitario visita a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Atlético: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Universitario, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, atraviesa un momento complicado en el aspecto futbolístico. Tras caer goleados ante Deportivo Garcilaso y rescatar un agónico empate en casa ante Melgar, los merengues tienen la obligación de sumar de a tres para seguir en la pelea por el Torneo Clausura a falta de cinco fechas para culminar el torneo.

En tanto, el 'Vendaval' llega con la moral a tope tras vencer por 3-1 a Sport Boys, resultado que le permitió escalar a la cima del torneo, ratificando así su buen presente luego de clasificar a la final de la Copa de la Liga. Ambas escuadras se batirán a duelo en un partido que promete emociones de principio a fin.