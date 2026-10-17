Universitario vs. Independiente del Valle EN VIVO por Copa Libertadores Femenina: hora, canal y pronóstico

Los clubes Universitario vs. Independiente del Valle juegan EN VIVO este domingo un partido interesante por la fecha 2 del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2026 en el estadio Banco Guayaquil de Quito. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de Pluto TV y el canal de YouTube de la Conmebol. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Por primera vez en la historia, los clubes Universitario de Deportes e Independiente del Valle se verán las caras en una Copa Libertadores Femenina. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual edición, las 'Leonas' son colistas del grupo B por perder en el debut con Palmeiras, mientras que las 'Dragonas' están en el segundo puesto por empatar.

Universitario es el único equipo que no sumó puntos en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 y, de volver a perder, prácticamente le diría adiós al certamen. Por su parte, Independiente del Valle querrá sacarse el mal sabor del empate ante Belgrano porque es favorito ante el equipo peruano.

Universitario vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores Femenina 2026.

Universitario vs. Independiente del Valle femenino: horario del partido

Si los encuentros de la Copa Libertadores Femenina 2026 te parecen atractivos y deseas sintonizar el partido de Universitario vs. Independiente del Valle, por la segunda fecha del grupo B, aquí te mostramos los horarios en los diversos países:

México y Centroamérica: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

¿Dónde ver Universitario vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores Femenina 2026?

Perú y Ecuador: Pluto TV y YouTube de la Conmebol Libertadores

Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela: Pluto TV

Argentina: TyC Sports y Pluto TV

Brasil: Sportv, N Sports, CazéTV, X Sports, GolBrasil, Palmeiras TV y Pluto TV

Colombia: Win Sports y Pluto TV

Chile: Chilevisión y Pluto TV

Resto del mundo: YouTube de la Conmebol Libertadores

Canales para ver la Copa Libertadores Femenina 2026.

Universitario vs. Independiente del Valle: pronóstico y cuánto paga en apuestas