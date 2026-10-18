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Fabián Bustos envió potente mensaje al entrenador de Melgar: "Nos dedicamos a pensar solamente en fútbol"

Previo al duelo contra Alianza Atlético, el técnico argentino no dudó en responder a su compatriota tras sus polémicas declaraciones.

Antonio Vidal
Fabián Bustos envió potente mensaje al entrenador de Melgar
Fabián Bustos envió potente mensaje al entrenador de Melgar | Composición Líbero
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Universitario se enfrenta este domingo a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con la consigna de conseguir una victoria que le permita seguir peleando por sus objetivos en el campeonato. En la previa del compromiso, Fabián Bustos se pronunció sobre las expectativas del equipo y dejó un contundente mensaje que también responde a las recientes declaraciones de Miguel Rondelli, entrenador de Melgar.

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Fabián Bustos envió potente mensaje a Miguel Rondelli

El técnico de Universitario fue consultado sobre las palabras de Rondelli, quien cuestionó el arbitraje tras el empate 2-2 entre cremas y rojinegros. El estratega argentino había manifestado que su equipo jugó en desventaja numérica, en referencia al trabajo de los árbitros, con una frase que generó polémica. Ante ello, Bustos optó por marcar distancia y dejar en claro cuál es la prioridad del conjunto merengue.

"No, nosotros no hablamos. Nosotros nos dedicamos a pensar y enfocarnos solo en fútbol", expresó el DT crema al ser consultado sobre las declaraciones de su compatriota, en conversación con Jax Latin Media.

Fabián Bustos señaló que solo piensan en fútbol. Foto: Composición Líbero

Fabián Bustos señaló que solo piensan en fútbol. Foto: Composición Líbero

Por otro lado, el técnico también se refirió a la dificultad del encuentro que afrontará su equipo ante Alianza Atlético, un rival que buscará aprovechar su condición de local en Trujillo. "Es difícil contra un muy buen equipo, pero estamos muy bien y vamos a dar todo para ganar", sostuvo Bustos.

Finalmente, el técnico de la 'U' también habló sobre las sensaciones que le dejó su debut ante Melgar y aseguró que se encuentra concentrado en alcanzar los objetivos trazados. "Muy ocupado en todo lo que tenemos que hacer para conseguir el objetivo máximo, ¿no?, pero nada, bien, porque sé que hay cosas que el equipo va a seguir creciendo y mejorando", señaló el estratega, convencido de que Universitario todavía tiene margen para elevar su nivel en lo que resta de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario?

Universitario enfrentará a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y contará con transmisión en exclusiva de L1 MAX.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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