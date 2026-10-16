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Carlos Galván destruye a figura de Universitario: "Para mí, no es jugador para la ‘U’"

El referente de Universitario apuntó contra una de las figuras del equipo tras su discreto rendimiento en la presente temporada.

Antonio Vidal
Carlos Galván destruye a figura de Universitario
Carlos Galván destruye a figura de Universitario | Composición Líbero/Denganche
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Universitario atraviesa un momento muy irregular en este Torneo Clausura. Actualmente, el equipo se prepara para enfrentarse a Alianza Atlético por la jornada 12, donde espera conseguir un triunfo como visitante. Paralelamente, Carlos Galván, referente del equipo crema, no dudó en analizar el presente de su exequipo y apuntó contra una de las figuras del ahora elenco dirigido por Fabián Bustos: se trata de José 'Tunche' Rivera.

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Carlos Galván destruye a José 'Tunche' Rivera

En la más reciente edición del programa 'Juego Cruzado', el 'Negro' sostuvo que el nivel del delantero debe juzgarse por lo que demuestra actualmente y no por lo hecho en campañas pasadas. Según Galván, el respaldo y el cariño de los hinchas no bastan para garantizarle un puesto en el equipo titular de Universitario. “Para mí el ‘Tunche’ no es jugador para la ‘U’. Vivimos del pasado. Yo ahora hablo del momento”, fueron sus primeras palabras.

El 'Negro' cuestionó la irregularidad del 'Tunche' y su incapacidad para afianzarse en el once titular de la 'U'. Para el exfutbolista, el delantero no supo aprovechar las oportunidades que tuvo para demostrar que podía sostener un buen rendimiento a lo largo de varios partidos consecutivos.

“A mí me parece que no es jugador para la ‘U’. Que sea un tipo que se gane la titularidad durante 10 partidos seguidos y sea un definidor en esos partidos”, complementó.

Finalmente, el excapitán crema señaló que son gustos, pero reafirmó su postura en que el delantero debió ganarse la titularidad en su momento. “Son gustos futbolísticos. Para mí es un jugador que se tenía que haber ganado la titularidad, y la vez que se la dieron, no la supo aprovechar. Es un buen suplente”.

Rendimiento de José Rivera con Universitario en esta temporada

José 'Tunche' Rivera registra números discretos en la Liga 1 2026. Durante el Torneo Apertura, disputó 11 partidos, anotó un gol y acumuló 191 minutos en cancha. Sin embargo, su situación cambió en el Clausura, donde participó en cinco encuentros y sumó 224 minutos, pero todavía no registra goles ni asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato José Rivera con Universitario?

El delantero tiene contrato con la 'U' hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que su futuro en el club crema podría depender de su rendimiento en lo que resta de la temporada y de la evaluación que realice la directiva.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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