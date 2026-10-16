Universitario de luto: club e hinchas lamentan sensible fallecimiento de último minuto

Universitario de Deportes y toda su hinchada se encuentran de luto luego de que se confirmara un sensible fallecimiento. Resulta que una antigua pieza clave de la administración del club perdió la vida recientemente, y la misma institución deportiva lo comunicó a través de sus redes sociales oficiales. A continuación, te contamos todos los detalles sobre el deceso de Rocío Chávez Pimentel.

Mediante su cuenta oficial de 'X', la 'U' publicó lo siguiente: "Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de la Dra. Rocío Chávez Pimentel, ex administradora del club que ganó el título nacional 2013. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Descansa en paz, Rocío!". De inmediato, miles de hinchas le dieron el pésame a la familia en los comentarios.

Universitario comunicó el sensible fallecimiento.

Comunicado sobre la muerte de Rocío Chávez Pimentel

Asimismo, a través de sus redes sociales, Gustavo Peralta, periodista que comparte todo tipo de información sobre Universitario de Deportes, reveló el comunicado de prensa sobre el deceso de Rocío Chávez Pimentel. Asimismo, brindó detalles sobre el velorio de quien en vida, en su momento, fue administradora de la institución merengue.

“Agradecemos sinceramente las muestras de afecto, el respeto y las oraciones en este difícil momento. El velatorio se llevará a cabo en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (El Derby) el día sábado de 1:30 p. m. a 9:00 p. m. y el domingo de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. Posteriormente, se procederá con la cremación en el Camposanto Jardines de la Paz el mismo domingo a las 11:00 a. m.”, expresa el comunicado oficial.

Rocío Chávez estuvo a cargo de la administración de Universitario entre el 2012 y 2014.

Recordemos que, bajo la administración de Rocío Chávez Pimentel, Universitario de Deportes se consagró campeón de la Liga 1 2023 luego de derrotar a Real Garcilaso, hoy Cusco FC, en la gran final nacional. Los cremas perdieron en Cusco, pero ganaron en el Monumental, por lo que forzaron un tercer partido donde se llevaron la victoria en penales.