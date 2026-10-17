José Rivera rotundo por jugar con Universitario ante Alianza Atlético en Trujillo: "De locales"

Universitario de Deportes afrontará un partido esencial ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Ambos elencos protagonizarán un cotejo de alta intensidad en su lucha por seguir en lo alto de la tabla. Previo a este partido, José Rivera sorprendió al opinar sobre jugar este partido en el Estadio Mansiche de Trujillo.

José Rivera rotundo por jugar con Universitario ante Alianza Atlético en Trujillo

A la salida de los entrenamientos de Universitario, José Rivera conversó con el programa ‘Zona Mixta’ y fue consultado sobre el partido ante Alianza Atlético en Trujillo. El encuentro ha generado polémica debido a que el Estadio Mansiche no es la habitual localía del ‘Vendaval’.

Ante ello, el ‘Tunche’ señaló que jugar en dicho escenario será como disputar un partido en Lima, pues considera que el apoyo de la hinchada crema los hará sentirse locales, pese a la distancia. De esta manera, evitó entrar en la controversia sobre la elección de una sede distinta a la de Sullana.

Universitario necesita vencer a Alianza Atlético para seguir entre los líderes.

“Creo que vamos a jugar como si estuviéramos acá en Lima de locales, porque la gente siempre nos acompaña. Esperamos dar lo mejor de nosotros y traer un buen resultado”, expresó el delantero merengue.

Del mismo modo, el atacante crema remarcó que buscarán mostrar su mejor versión dentro del campo para quedarse con la victoria y mantenerse entre los primeros lugares del Torneo Clausura.

José Rivera se pronunció por sus pocos minutos en Universitario

Por otra parte, José Rivera expresó su sentir por la falta de minutos en Universitario a lo largo de la temporada y agradeció las oportunidades que se le han brindado con la llegada de Fabián Bustos.

"El compromiso con el equipo siempre estuvo. El profesor me está dando oportunidades y eso es muy bueno para mí, porque era lo que estaba esperando. Más que todo, quiero apoyar al equipo y a todos mis compañeros. Todos saben las ganas que yo le pongo, mi compromiso va a estar siempre, así me toque jugar 2-5 minutos. Siempre voy a dar lo mejor de mi", mencionó.