José Rivera, delantero de Universitario, expresó su situación tras el regreso de Fabián bustos

Universitario de Deportes sueña con el tetracampeonato de la Liga 1, por lo que necesita que todos sus elementos estén al 100% en la recta final del Torneo Clausura. En ese sentido, José Rivera, uno de sus delanteros más queridos, se pronunció sobre cómo se siente tras la salida de Héctor Cúper y regreso de Fabián Bustos a la dirección técnica de la institución deportiva de Ate.

Como muchos saben, el 'Tunche' perdió protagonismo esta temporada y mucho tuvo que ver el cambio de entrenador, aunque también su rendimiento dentro del campo. Por ello, el periodista Raúl Chávez le preguntó sobre su situación actual, sobre todo porque entró en la recta final del empate 2-2 con Melgar en el Monumental y le cambió el ánimo al cuadro merengue.

"Es el compromiso con el equipo, que siempre estuvo. Me están dando más oportunidades y fue para mí muy bueno. Así tenga dos o cinco minutos siempre voy a dar lo mejor. Esperamos dar lo mejor de nosotros y traer un buen resultado. Matías (Di Benedetto) está con todas las ganas de volver", indicó José Rivera respecto al regreso de Fabián Bustos en Universitario de Deportes.

Vale precisar que el 'Tunche' apenas ha disputado cinco partidos en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y únicamente jugó el 23% de todos los minutos posibles, por lo que espera tener mayor oportunidad con el regreso de su antiguo director técnico. Hasta el momento lleva solo un gol en toda la temporada y sueña con poder darle vuelta a esa adversa situación.

Trayectoria de José Rivera

Estos han sido sus clubes: