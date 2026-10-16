Universitario confirmó partido con Sporting Cristal para este sábado 17 de octubre

Universitario de Deportes se mantiene en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026, certamen que está obligado a ganar si quiere luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 ante Alianza Lima. Sin embargo, mientras todos los hinchas están centrados en el equipo comandado por Fabián Bustos, la institución merengue dio una tremenda noticia debido a que enfrentará a Sporting Cristal.

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Si bien no tiene que ver directamente con el plantel principal de Ate, los aficionados de todas formas se han mostrado interesados en el enfrentamiento de ambas escuadras en sus divisiones menores. Resulta que la 'U' afrontará tres encuentros ante los del Rímac por el Torneo Élite Federación Oro de la FPF, donde buscarán un triunfo que los acerque cada vez más a su objetivo. Vale precisar que estos encuentros los disputan distintas categorías.

“¡Próximo reto crema! Nuestras categorías menores se medirán ante Sporting Cristal por la sexta fecha de la liguilla final del Torneo Élite Federación Oro”, indicó Universitario de Deportes en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, se confirmó que se enfrentará a la escuadra 'cervecera' en tres apasionantes compromisos del fútbol peruano. Recordemos que este campeonato sirve como vitrina para las futuras promesas de nuestro balompié.

Vale precisar que estos duelos son por la fecha 6 de la liguilla final y se llevarán a cabo el sábado 17 de octubre en la Villa Deportiva Universitaria (VIDU) en los campos 5 o 6 (aún por determinar). A continuación, te brindamos la programación para cada uno de los compromisos de los cremas ante el conjunto celeste en sus divisiones inferiores.

Universitario enfrentará a Sporting Cristal.

Programación partidos de Universitario vs. Sporting Cristal