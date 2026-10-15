Ariel Muñoz, figura de Alianza Atlético, rotundo sobre partido con la 'U': "No importa el rival"

Universitario se prepara para lo que será su encuentro contra Alianza Atlético de Sullana, que se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo. Previo al duelo, uno de los que se pronunció en una reciente entrevista sobre este partido fue Ariel Muñoz. El argentino no dudó en señalar que se encuentran motivados, por lo que saldrán a buscar el triunfo ante la 'U' para llevarse los tres puntos.

Ariel Muñoz rotundo sobre partido contra Universitario

En conversación con el programa Denganche, el argentino formado en Vélez habló sobre sus sensaciones para este compromiso por la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. "Ante la 'U', tenemos que seguir haciendo nuestro juego, que es ser protagonistas e ir en busca del resultado".

Además, dejó en claro que sea de local o visita igual saldrán con su idea de juego sin importar la jerarquía del rival. "Vamos a salir a buscarlo. Así seamos locales o visitantes, mantenemos una idea. No importa el rival que nos toque. Siempre vamos a salir igual, tratando de ser protagonistas".

Finalmente, señaló que el objetivo del Vendaval es salir campeón. "Cuando llegué a Alianza Atlético, nuestro objetivo fue salir campeones".

Ariel Muñoz llegó a Alianza Atlético en esta temporada

Universitario vs. Alianza Atlético: fecha, hora y canal

Universitario visita a Alianza Atlético este domingo 18 de octubre, a las 3.30 p. m. (hora peruana), en el estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro lo transmite L1 MAX y Liga 1 Play.